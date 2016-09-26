 500 شخص يهتفون أمام مقر الحكومة:لا أمن ولا أمان في عمّان  

– September 26, 2016

عمان – بيروت – الزمان

تظاهر حوالى 500 مواطن اردني أمام مقر رئاسة الوزراء في الاردن الاثنين تنديدا باغتيال الكاتب الليبرالي المناهض لداعش ناهض حتر إثر نشره رسما كاريكاتوريا على صفحته على فيسبوك اعتبر بانه»يمس الذات الالهية»، فيما حظرت السلطات نشر الاخبار المتعلقة بالقضية الى حين انتهاء التحقيقات. فيما انتشر بشكل مذهل الرسم الكاريكاتيري الذي كان يحاكم بسببه الكاتب القتيل ناهض حتر عندمانقله من مكان ما ووضعه على صفحته في فيسبوك للسخرية من تنظيم داعش الا ان موجة من السخط حركت باتجاه استجابة الحكومة لمحاكمة حتر بتهمة الاستهانة بالذات الالهية الامر الذي نفاه حتر واطلقسراحه بناء على ذلك في انتظار موعد الحكم وذلك قبل اسبوعين من اغتياله . وتجمع المعتصمون وبينهم افراد عائلة حتر وعشيرته ومتضامنون معهم قرب رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان مطالبين باستقالة رئيس الحكومة هاني الملقي ووزير داخليته سلامة حماد اللذين اتهمهماالمعتصمون ب»التقصير في توفير الحماية لحتر»، حسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس. وردد المعتصمون هتافات «الشعب يريد اسقاط الحكومة» و»يسقط يسقط هاني الملقي، يسقط سلامة حماد» اضافة الى «لا أمن ولا أمان قتلوا ناهض في عمان». وحملوا صورا للكاتب حتر ولافتات كتب عليها «الشهيد البطل ناهض حتر» و»ناهض حتر شهيد الكلمة والفكر والموقف» اضافة الى «اردن موحد في ادانة جريمة اغتيال الكاتب ناهض حتر.. لا للاغتيال لاللعنف». وقال خالد حتر شقيق ناهض «لم يغتالوا ناهض فقط بل حاولوا اغتيال الاردن كله». واضاف «لقد زودنا محافظ العاصمة عمان ب200 اسم لاشخاص هددوا اخي بينهم اسم القاتل وطالبناه بتوفير الحماية له ولكنه رفض وقال ان لا وجود للتهديد في الواقع». وترفض عائلة ناهض حتر استلام جثمانه وهي تشترط استقالة رئيس الوزراء ووزير الداخلية قبل ذلك. وقتل حتر صباح الاحد امام قصر العدل وسط عمان عندما كان يهم بدخول البوابة الرئيسية لحضور جلسة محاكمته بعد نحو اسبوعين على اطلاق سراحه بكفالة مالية اثر نشره رسما كاريكاتوريا على صفحتهعلى فيسبوك اعتبر انه «يمس الذات الالهية».

والقي القبض على مطلق النار البالغ من العمر 49 عاما، ووجهت له تهم «القيام بعمل ارهابي ادى الى موت انسان، والقتل العمد مع سبق الاصرار، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص». من جهة اخرى، اعلنت السلطات الاثنين حظر نشر الاخبار المتعلقة بالقضية التحقيقية لاغتيال حتر. وقالت هيئة الاعلام الرسمية التابعة للحكومة في بيان، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، ان «محكمة أمن الدولة قررت حظر نشر أي اخبار او معلومات فيما يخص قضية مقتل حتر وبأي وسيلة كانت، سواء عبرالمواقع الالكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أوغيرها من وسائل الاعلام والنشر». واوضحت ان القرار اتخذ «حفاظا على سرية التحقيق، وتحقيقا للصالح العام» داعية وسائل الاعلام الى «التقيد التام بالقرار الى حين انتهاء التحقيقات في هذه القضية». واستثنى القرار ما يصدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة من بيانات ومعلومات. من جهته، دان الاتحاد الدولي للصحافيين في بيان الاثنين اغتيال حتر.

وكان مدعي عام محكمة الجنايات الاردنية الكبرى وجه الاحد «ثلاث تهم لقاتل حتر هي تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار، وجناية القيام بعمل ارهابي أدى الى موت انسان، وحمل وحيازة سلاح ناري بدونترخيص»، بحسب ما افاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس. واوضح المصدر الذي فضل عدم كشف هويته ان «المدعي العام قرر توقيف القاتل 15 يوما على ذمة القضية واحالة ملف القضية على محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص» .

وبحسب قانون العقوبات الاردني تصل عقوبة تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار الى الاعدام شنقا.

وكانت السلطات افرجت عن حتر في 8 ايلول/سبتمبر لقاء كفالة مالية بعد نحو شهر على توقيفه على خلفية نشره رسما كاريكاتوريا على صفحته على موقع فيسبوك إعتبر مسيئا للذات الالهية.