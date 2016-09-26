غارات جوية ليلية في حلب

– September 26, 2016

بيروت – الزمان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان وعامل إغاثة إن عشرات الضربات الجوية استهدفت المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة المعارضة للنظام السوري في مدينة حلب بشمال سوريا أثناء الليلاستمرارا للحملة الجوية المكثفة التي تشنّها الحكومة السورية والقوات الروسية والمليشياوية المتحالفة معها منذ انهيار وقف إطلاق النار قبل نحو أسبوع. وقال المرصد إن عشرات الضربات الجوية أصابت النصف الخاضع لسيطرة المعارضة في المدينة المقسمة أثناء الليل مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وتأتي الضربات الجوية بعد أسبوع من تصعيد القصف في أعقاب انهيار وقف لإطلاق النار استمر أسبوعا. وقال الجيش السوري يوم الخميس إنه بدأ هجوما جديدا في المدينة التي باتت أرضا رئيسية للمعركةفي الصراع الذي دخل عامه السادس. وقال بيبرس مشعل وهو عامل بالدفاع المدني في الجزء الخاضع لسيطرة المعارضة في حلب لرويترز إن القصف استمر أثناء الليل حتى الساعة السادسة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش).

وأضاف «الوضع نفسه تماما الكثافة هيه من سبعة أيام على نفس مستوى القصف وخصوصا بالليل بيشتد القصف كثير أعنف… طبعا مع استخدام كل الأسلحة الفسفور والنابالم والعنقودي.» وقال «حاليا فيه بس (فقط) مروحية (طائرة هليكوبتر) والله أعلم أي بناية هتنزل (ستسقط).» كما قال اسماعيل العبدالله وهو عامل آخر في الدفاع المدني إن القصف في الليلة الماضية كان أقل كثافة مقارنة بالأيام القليلة الماضية كما كانت فترة الصباح هادئة نسبية .

وذكر المرصد أنه وثق مقتل 237 شخصا بينهم 38 طفلا من الضربات الجوية في مدينة حلب والريف المحيط بها منذ يوم الاثنين الماضي عندما انتهى وقف إطلاق النار. ومن بين حالات القتل الموثقة 162 حالةفي شرق حلب الخاضع لسيطرة المعارضة. وقال عاملون في الدفاع المدني إن نحو 400 شخص قتلوا في الأسبوع الماضي في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المسلحة المعارضة للنظام السوري في المدينة وريفها. وأشاروا إلى أن جهود الإنقاذ أعاقتها إلى حد كبير أعمال القصف التي خربت الشوارع ودمرت مراكز ومعدات الدفاع المدني. وقال عمار سلمو وهو عامل ثالث في الدفاع المدني إن فرق الإنقاذ باتت تملك حاليا عربتي إطفاء وثلاثة سيارات إسعاف فقط في حلب مشيرا إلى أن القصف في الأسبوع الماضي دمّر ثلاث عربات إطفاءوسيارتي إسعاف وثلاث سيارات فان.