– September 26, 2016

داود يجلب الأفراح ويهز شباك الأوزبك في مناسبتين

منتخب الناشئين يتأهل للمونديال ويحجز تذكرة نصف نهائي آسيا

بغداد – قصي حسن

تأهل المنتخب العراقي للناشئين بكرة القدم الى نهائيات كاس العالم 2017 بعد فوزه امس الاثنين على منتخب اوزبكستان بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جرت على ملعب جي ام سي في مدينة غوا الهندية، لحساب الدور ربع النهائي لبطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما .وتمكنت كتيبة قحطان جثير من فرض سيطرتها على مجريات المباراة وتسجيل هدفين على مدار الشوطين حملا توقيع الهداف محمد داود ليجلب الافراح ويسعد الجماهير التي كانت تنظر النتيجة بفارغ الصبر، وليؤكد اشبال الرافدين علو كعبهم من خلال التاهل للمرة الثانية الى مونديال الكرة بعد عام 2013. وسيواجه منتخب العراق في الدور نصف النهائي يوم الخميس المقبل منتخب اليابان، فيما تجمع المباراة الثانية منتخبي ايران وكوريا الشمالية.وكان المنتخب قد حصل على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما فاز على كوريا الجنوبية 2-1 وتعادل مع ماليزيا 1-1 ومع عمان 1-1. ويشارك في البطولة 16 منتخبا تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث ضمت كل مجموعة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي. وتحصل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2016 تحت 17 عاما في الهند.