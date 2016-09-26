– September 26, 2016

أمن البرلمان يعتزم إستدعاء السفير التركي

الآلوسي لـ (الزمان): ندعو الخارجية إلى عدم الرضوخ للضغط السعودي والأمريكي

بغداد – شيماء عادل

دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية الحكومة الى عدم الرضوخ الى الضغوطات السعودية والامريكية واصدار بيانات لصالح اليمن بغض النظر عن الانتماء الطائفي. وقال عضو اللجنة مثال الالوسي لـ(الزمان) امس ان (وزارة الخارجية اصدرت بيانا تؤكد فيه رفض الحكومة الاعتراف بالمجلس السياسي الذي شكله الحوثيون مع رئيسهم السابق علي عبدالله صالح وان هذا الرفض قد يعود الى وجود علاقة وطيدة مع النظام السابق ودعما له وبالتالي رفضت الاعتراف بهذا المجلس )، متابعا ان (الاسباب الاخرى التي دفعت الحكومة الاعتراف بالمجلس هو تأكيدها احترام قرارات الجامعة العربية وعدم رغبة العراق بالتدخل في مهاتراتهم ). مشيرا الى ان (اصدار الوزارة هذا البيان يكون بمثابة وسيلة تؤكد ان العراق غير خاضع للسياسة السعودية والامريكية على العكس نعتقد ان البيان صدر بدوافع سياسية من السعودية والسفارة الامريكية ومجلس التعاون الخليجي ولم تأخذ بنظر الاعتبار مصالح الشعب اليمني ). مؤكدا (رفضه للبيان وكان من الاجدر على الوزارة ان تكون محايدة وتستقبل اطراف المعارضة في اي دولة وتستمع لوجهات نظرهم وان تضع مصلحة الشعب اليمني فوق الاعتبارات السياسية بعيدا عن الانتماء لجهة معينة ويعكس للعالم انهم دعاة للسلام والديمقراطية ونبذ الحروب والنزاعات السياسية المقيته ). وكانت مصادر يمنية قد اكدت ان وزير الخارجية إبراهيم الجعفري اعلن رفض بلاده الاعتراف بالمجلس السياسي الذي شكله الحوثيون مع رئيس اليمن السابق علي عبد الله صالح. واكدت المصادر امس أن (نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي التقى بالجعفري وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيل عمل اللجنة المشتركة وتأكيد أهمية استئناف اجتماعاتها لتعزيز وتنشيط العلاقات في كافة المجالات. من جهته أكد الجعفري (رفض العراق التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم العراق للمشاورات اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة وأن حكومته لا تعترف بالمجلس السياسي الذي شكله الحوثيون وصالح) كما بحث الجعفري مع منسّق التحالف الدولي ضد عصابات داعش الإرهابية بيرت ماكورك الدعم الدولي المسانِد للعراق ومستجدات الأوضاع السياسَة والأمنيَّة في العراق والاستعداد لتحرير مدينة الموصل وعسكريا. من جانبه اكد عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري جمع تواقيع لاستجواب الجعفري بتهم فساد. وقال مصدر امس ان (نوري جمع تواقيع 56 نائباً والمطلوب هو جمع تواقيع 25 نائباً فقط وفق النظام الداخلي للبرلمان باستجواب الوزراء والمسؤولين).

الى ذلك تعتزم لجنة الامن والدفاع النيابية استدعاء السفير التركي فاروق قايمقجي على خلفية اعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان موعدا لانطلاق معركة تحرير الموصل . وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في تصريح امس ان (اللجنة تعتزم استدعاء قايمقجي على خلفية تصريحات اردوغان). واضاف ان (تركيا بلد معتدٍ على الاراضي العراقية واعلان أردوغان بشأن تحديد موعدا لانطلاق تحرير الموصل غير واقعي). مشيرا الى ان (تركيا تحتل جزء من الاراضي العراقية و تحاول ان يكون لها دور وتتدخل في الشأن العراقي وفي قضية تحرير الموصل لكي تكون لها بصمة). واوضح الزاملي ان (الموصل يبدو وكأنها كعكة تتقاسمها اطراف متعددة وهذا لا نسمح به وكلام مردود وباطل وغير واقعي). وتابع (ليس من حق اردوغان تحديد موعد انطلاق تحرير الموصل كونه غير معني بهذا الشان وكلامه بعيد عن الواقع). وطالبت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية سميرة الموسوي رئيس الوزراء حيدر العبادي بالرد على اعلان أردوغان . وقالت الموسوي في تصريح امس (نطالب العبادي بالرد على تخرصات اردوغان وعليه اثبات موقفه من التدخل التركي السافر وقواتها في العراق). مشيرة الى ان (سيادة واحترام العراق مرتبط بموقف العبادي بعده قائدا للقوات المسلحة).

وكان اردوغان قد اعلن عن ان 19 من الشهر المقبل موعد لبدء معركة تحرير الموصل من تنظيم داعش . وقال اردوغان في تصريح امس ان (هناك معلومات تفيد بأن تحرير الموصل من داعش يبدأ في 19 من الشهر المقبل). داعيا (قوات البيشمركة الى التعاون مع العرب في تلك المعركة). وتابع (يجب ان نكون مستعدين). ولم يتسن لـ (الزمان) الحصول على معلومات اضافية بشأن الموضوع برغم من تكرار الاتصالات بلجنة الامن والدفاع النيابية.