– September 26, 2016

خندق واحد ضد الإرهاب- حسين علي الحمداني

هنالك ملفات مشتركة كثيرة بين بغداد وواشنطن وفي مقدمتها ملف الإرهاب الذي يهم البلدين خاصة وإن أمريكا شهدت عمليات إرهابية آخرها كان تفجير نيويورك وهو ما يجعل الأمريكان هدفا للإرهاب في هذه المرحلة المهمة والتي يتصدى العالم بأسره للمجاميع الإرهابية ضمن تحالفات دولية هدفها واحد.

والعراق جزء مهم وحيوي في التحالف الدولي للقضاء على الإرهاب حيث تشكل الأراضي والأجواء العراقي الجزء الأهم من ساحة المواجهة الحقيقية المفتوحة على كل الاحتمالات وواشنطن تدرك جيدا إن هزيمة الإرهاب في العراق يعني وضع المسمار الأخير في نعش”داعش” وهذا ما يدركه العراق أيضا من خلال ما يمكن رصده من تحركات سياسية وعسكرية كبيرة سواء داخل العراق عبر الاتفاق النهائي بين الأطراف العراقية على ضرورة تحرير الموصل،وما هو خارجي عبر زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أمريكا عبر بوابة الأمم المتحدة ولقاءه الرئيس أوباما بغية وضع اللمسات الأخيرة لمعركة تحرير الموصل بكل تفاصيلها.

وبالتأكيد إن ما يشغلنا في العراق اليوم يتمثل بمعركة تحرير الموصل التي ينتظرها الجميع بعد أن أكملنا كل الاستعدادات بانتظار ساعة الصفر التي ستكون بداية النهاية للتنظيمات الإرهابية ليس في العراق فقط بل في عموم المنطقة خاصة وإن الأرقام تشير إلى تكبد الإرهاب خسائر جسيمة سواء بالمقاتلين أو القيادات من جهة ،ومن جهة ثانية فقدانه للكثير من الموارد المالية التي كانت تضخ له من الدول أو ما يمكن أن يتحصل عليه من المناطق التي يسيطر عليها.

من هنا نجد إن التوقيت الحالي لمعركة الموصل في صالح القوات العراقية التي تقع عليها مهمة مقاتلته على ألأرض وتحريرها ومن ثم مسكها منعا لعودته مرة أخرى ، وهذا التوقيت كما قلنا مناسب في ظل حالة الانهيار الكبيرة والإحباط الكبير الذي أصاب المجاميع الإرهابية في الأشهر والأسابيع الأخيرة.

والعالم يدرك جيدا إن المعركة ضد الإرهاب تدخل معركة الحسم بعد أن تمكنت القوات العراقية من تحرير الأنبار المعقل المهم لتنظيم”داعش” ولم يتبقى لهم سوى الموصل التي تشكل اليوم نقطة التقاء كل القوى والأطراف السياسية في العراق على أهمية تحريرها واعادتها لحضن الوطن ،ولعل التنظيم الإرهابي يدرك أيضا إن ما تبقى من أيامه القليل ليس في العراق فقط ،بل في سوريا بجغرافيتها الملاصقة للعراق والتي شكلت حدودها مع الموصل مناطق توسع لهذا التنظيم الذي لم يتلقى ضربات من العراقيين والسوريين فقط ،بل وجهت إليه ضربات أخرى ممن كانوا يمدونه بالعون والمساعدة بموجب المتغيرات السياسية الكبيرة التي حصلت في المنطقة والعالم وأبرزها بالتأكيد الموقف التركي الذي تغير كثيرا ما بعد الانقلاب الفاشل، مضافا لذلك الإجراءات الأمريكية الأخيرة عبر قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب،والمطالبات الدولية بمحاكمة تنظيم”داعش”وعناصره دوليا خاصة وإن جرائمه تعدت حدود المنطقة.