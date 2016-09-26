– September 26, 2016

توزيع زيت الغاز وغاز الطبخ للمناطق المحررة

النفط: السائل بديل ناجح عن البنزين ووقود المدافئ

بغداد – شيماء عادل

أطلقت وزارة النفط مشروعا لتركيب منظومات الغاز السائل في المركبات ، ودعت المواطنين الى استخدام الغاز السائل كوقود بديل للبانزين لتقليل الاضرار البيئية.واوضح بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (وكيل الوزارة لشؤون الغاز حامد يونس أعلن عن انطلاق حملة تشجيع المواطنين على استخدام وقود الغاز السائل للسيارات بدلا من البنزين لما توفره هذه التجربة من فوائد أقتصادية وبيئية ولاسيما من جهة سعر وقود الغاز السائل حيث يبلغ 200 دينار للتر الواحد مقارنة بسعر البنزين 450 دينارا للتر الواحد).واضاف البيان ان (الوزارة تدعو المواطنين الى تجهيز مركباتهم بمنظومة وقود الغاز السائل وهي مستعدة لنصب هذه المنظومة من خلال ورش خاصة موزعة في بغداد والمحافظات).واضاف (كما ندعو المواطنين الى استخدام الغاز السائل كوقود لاغراض التدفئة بدلا من النفط الابيض كونه يقلل من الاضرار البيئية والاستيرادات).موضحا ان (محطة وقود المنصور شهدت امس عملية تزويد المركبات بوقود الغاز السائل من خلال المضخات حيث جرت العملية بانسيابية عالية).ودعا المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية الى تشجيع هذه التجربة والايعاز لموظفيهم اضافة منظومة الغاز السائل لسياراتهم لما توفره من فوائد اقتصادية وبيئية كما توفر العملة الصعبة للبلد لان استهلاك وقود الغاز السائل يقلل النفقات الى اقل من النصف من نفقات استهلاك البنزين.

وقامت الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية بتجهيز المواطنين والمولدات الاهلية في المناطق السكنية في المناطق المحررة بمحافظات نينوى وصلاح الدين والانبار بكميات من النفط الابيض وزيت الغاز الكاز والبنزين واسطوانات الغاز السائل.وقال مدير عام الشركة على الموسوي في البيان امس انه (تم تسيير الحوضيات لتجهيز المواطنين باحتياجاتهم من المنتجات النفطية المختلفة لحين اعادة فتح منافذ التجهيز في بعض المناطق بالتنسيق مع الجهات الحكومية في المدن المحررة). مشيرا الى انه (تم في مدينة القيارة توزيع 15 الف لتر من النفط ابيض مجانا بين النازحين من حسابات اللجنة العليا للاغاثة بواقع 50 لترا لكل عائلة وتجهيز 13 الف لتر زيت الغاز الى المولدات السكنية بعد تاييد القائممقام بكون هذه المولدات عاملة فضلا عن استلام محطتين متنقلتين من قبل فرع نينوى احداهما عاملة والاخرى قيد الانجاز لغرض تجهيز منتوج البنزين لحين اكمال اجراءات تأهيل محطة القيارة الحكومية فضلا عن توزيع 13 الف لتر من النفط ابيض الى النازحين في قضاء الشرقاط من حسابات اللجنة العليا للاغاثة وتجهيز 980 اسطوانة غاز سائل من خلال تسيير سيارتين مسطحتين فضلا عن ذلك تم ارسال فريق عمل مختص لغرض الكشف على محطة اشور الحكومية في الناحية لاعادة تشغيلها).واضاف انه (تم تجهيز قضاء الفلوجة في محافظة الانبار باحتياجاته من الوقود حيث ارسلت شركة توزيع المنتجات النفطية سيارة حوضية مزودة بعداد ومحملة بـ 13 الف لتر من البنزين اضافة الى ارسال 12500 لتر من النفط الابيض لتوزيعها بين النازحين في الكرمة فضلا عن تجهيز 12500 لتر من مادة زيت الغاز للمولدات السكنية و تجهيز العوائل بـ 106 اسطوانات غاز سائل) .