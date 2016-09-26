– September 26, 2016

التيار الصدري يواصل مقاطعة إجتماعات أكبر الإئتلافات النيابية

تحالف القوى يتهم الوطني بإستبدال الشراكة بدكتاتورية الأغلبية

بغداد – محمد الصالحي

بحثت الهيئة العامة للتحالف الوطني في اجتماعها الاول الذي عقد بعد تولي عمار الحكيم رئاسة التحالف مأسسة التحالف بالاضافة الى تسعة ملفات اخرى ، فيما طالب تحالف القوى العراقية نظيره الوطني بتوضيح ما ورد في بيانه بشان اتخاذ قرارات الدولة بالاغلبية العددية. وقال موفد (الزمان) الى الاجتماع ان (هذا الاجتماع للهيئة العامة الذي عقد برئاسة الحكيم هو الاول منذ نحو ست سنوات وقد جاء بعد انتخاب الاخير رئيساً للتحالف بأيام )، مضيفاً ان (الاجتماع حظي بمشاركة افضل من الاجتماعات السابقة حيث دأب معظم افراد التحالف على مقاطعة اجتماعات الهيئة العامة). وذكر ان (الاجتماع الذي دعا اليه الحكيم تميز بحضور عدد كبير من اعضاء التحالف من بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعدد من الوزراء بالاضافة الى عدد كبير من اعضاء مجلس النواب)، مضيفاً ان (كتلة الاحرار قاطعت الاجتماع رغم توجيه دعوة رسمية لها ). وذكر بيان للتحالف الوطني تلقته(الزمان) امس ان (جدول اعمال الاجتماع تضمن محورين اساسيين هما مأسسة التحالف الوطني ، والملفات في المرحلة القادمة الاختصاصية لعمل التحالف الوطني وكذلك تقويم المشهد السياسي الراهن والانتصارات العسكرية الاخيرة على الارهاب في جبهة الشرقاط والحويجة والموصل اضافة الى ما حصل في اجتماعات الامم المتحدة في نيويورك والجهود المبذولة في تعريف ما حصل من تقدم في العراق على صعيد مكافحة الارهاب وتنظيم المسارات الاقتصادية وترشيد الإنفاقات). وتابع ان الاجتماع شهد(إثارة جملة من المداخلات والنقاش الجاد من جانب أعضاء الهيئة العامة للتحالف الوطني بشأن كيفية تفعيل التحالف الوطني وتعزيز وحدته وان يكون محورا للعملية السياسية لقيادة البلاد وحفظ مصالح العباد)، مضيفاً ان الحكيم اكد في ما يتعلق بموضوع مأسسة التحالف (أهمية تفعيل اجتماعات الهيئة القيادية والهيئة السياسية والهيئة العامة وفق سقوف زمنية محددة وجدول أعمال معلن مسبقا ، فيما عرضت على الهيئة العامة تسعة ملفات تخصصية تتعلق بالشأن البرلماني والحكومي والمحافظات والإعلام والعلاقات الوطنية والدولية إضافة إلى الملف الاقتصادي والأمني والحشدي والعلاقات التواصلية مع الجماهير المتطلعة الى تحقيق اهدافها وطموحاتها المشروعة وتأسيس مركز للدراسات الاستراتيجية ) . من جهته اكد الحكيم خلال ترؤسه الاجتماع (اهمية الحوار واجراء اللقاءات وعقد اجتماعات الهيئات الثلاث للتحالف القيادية والسياسية والهيئة العامة لما لهذه اللقاءات من تقريب وجهات النظر وبلورة رؤية موحدة تجاه جميع المسائل)، معربا عن امله في (عودة التيار الصدري الى شغل موقعه في التحالف ). وشدد الحكيم على (اهمية العمل المؤسسي في كل شيء وان كان هو الاصعب لكنه الاقدر على الديمومة)، مشيراً الى ان (وحدة التحالف هي الهدف وعلى الجميع المساعدة في تحقيق هذا الهدف الذي يصب في وحدة العراق ككل لكون ان التحالف هو الكتلة الاكبر وبإنتظامه تنتظم جميع الساحات الوطنية)، مؤكداً (أهمية تحويل الاغلبية العددية الى اغلبية قرار)، لافتاً الى ان(التحالف الوطني يسعى الى تطوير نظامه الداخلي بما يتناسب مع ضرورات المرحلة ومتطلباتها). بدوره، استعرض العبادي للمجتمعين نتائج زيارته الى نيويورك وكيفية نظرة العالم الى الاعلام في مكافحة الارهاب وتحرير الارض من داعش، كما تحدث عن الواقع الاقتصادي والتحديات التي تواجه العراق نتيجة انخفاض اسعار النفط.ولفت الى ان (اجتماعات الجمعية العامة شهدت لقاءات مكثفة مع قادة العالم والبنك الدولي فيما تكرس اغلب الوقت فيها لمعركة الموصل ومرحلة ما بعد داعش وكيفية تخفيف الاعباء الانسانية التي خلفتها عملية النزوح)، موضحا ان (اهم نقطة ربحها العراق هي استعادة شعبه وهذا ما يلاحظه العالم وياخذه بالحسبان). على صعيد متصل، دعا تحالف القوى العراقية نظيره الوطني الى توضيح ماورد بشأن الاغلبية العددية باتخاذ قرارات الدولة .وقال بيان لتحالف القوى (لقد كان تحالف القوى العراقية من اوائل الكتل السياسية التي اعربت عن ترحيبها بلم شمل التحالف الوطني من جديد انطلاقا من ايمانها بان التفكك او التشظي لأي ائتلاف انما يسبب ارباكا للعملية السياسية وبالذات بالنسبة للكتلة الاكثر عددا ولقد تلقينا بارتياح كبير خبر رئاسة الحكيم للتحالف الوطني لما عهدنا فيه من اعتدال وانفتاح على باقي القوى السياسية)، مستدركاً ان (من المؤسف ان نفاجأ بالبيان الذي صدر بالامس عن اول اجتماع للهيئة العامة للتحالف الوطني وفيه فقرة تتعلق باعتماد الاغلبية العددية في القرارات التي تتخذ في مفاصل الدولة).واضاف البيان (إن صح هذا، فإنه استبدال لمفهوم الشراكة الوطنية بدكتاتورية الاغلبية في مجتمع يزخر بالتنوع القومي والمذهبي والديني وهو بلاشك يثير الارتياب في ما يتعلق بمدى الالتزام بالاتفاقات السياسية او جدية الجهود الرامية لترسيخ المصالحة الوطنية)، مضيفاً ان(المسؤولين في التحالف الوطني مدعوون الى توضيح ماورد في بيانهم وبالذات من رئيس التحالف لاسيما وانه يرفع شعار الكتلة العابرة للطائفية وهذا يتناقض مع تبني التحالف لفكرة الاغلبية العددية).