– September 26, 2016

الجيش يصد تعرضات ويقتل العشرات بالقيارة

تدمير متفجرات الرمادي وإستعدادات لمعركة تطهير الحويجة

بغداد – محمد الصالحي

تتجه القوات المسلحة بعد تحرير قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين الى تطهير قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك من تنظيم داعش حيث اعلنت وزارة الداخلية عن المباشرة بتسليح الف مقاتل من شرطة القضاء والنواحي التابعة له للمشاركة بالعمليات العسكرية.

وقال مدير مكتب المفتش العام للوزارة في كركوك العقيد اركان حمد لطيف في تصريح امس ان (عناصر شرطة قضاء الحويجة وضباطها وتشكيلاتها في نواحي الزاب والرياض والعباسي والرشاد والملتقى في اعلى مستوى من الاستعداد لزجهم بمعركة تحرير الحويجة).واضاف (اننا مقبلون على الشروع بعمليات تحرير مناطق جنوبي كركوك وغربيها قريبا حيث ارسلت وزارة الداخلية لجنة رفيعة المستوى مشكلة من مكتب وزير الداخلية تضم ممثلين عن وكالة شؤون الشرطة والوكالة الساندة وعمليات الوزارة وستكون شرطة الحويجة وتشكيلاتها بإمرة قيادة شرطة كركوك وشرطة الاقضية والنواحي وبإشراف من المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة كركوك بهدف سرعة اشراكهم بالتحرير ومسك الارض بعد ان يتم التحرير قريبا).واوضح لطيف ان (شرطة الحويجة والنواحي التابعة لها تضم فوجين جاهزين من المقاتلين يصل عددهم الف مقاتل تم تدريبهم في مطار بغداد معسكر دبلن من قبل خبراء ومستشارين ايطاليين وتهئيتهم قبل اشهر).ملفتا الى ان (اللجنة باشرت بعمليات تسليحهم بجميع الاسلحة المتوسطة والخفيفة والاليات والتجهيزات والمعدات لأجل إشراكهم في عمليات التحرير ومسك الارض).وفي الانبار قال القيادي في حشد البغدادي قطري العبيدي في تصريح امس ان (الحكومة الاتحادية ارسلت ثلاثة افواج قتالية الى ناحية البغدادي بقضاء هيت لمسك الارض بعد تحريرها بالكامل من عناصر داعش).واضاف أن (الافواج القتالية ستشارك بالصفحة الاخيرة من عملية تحرير جزيرة هيت).مبينا أن (وصول هذه التعزيزات سيعزز الموقف لصالح القوات الامنية والقوات الساندة لها في الخلاص من داعش في مناطق غربي مدينة الرمادي في خطوة للتضييق الخناق على داعش).وذكر رئيس مجلس قضاء هيت محمد الهيتي في تصريح امس ان (القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق على منطقة بردة التابعة لجزيرة البغدادي بقضاء هيت لتأمينها من عناصر مجاميع داعش الاجرامية بعد تحريرها بالكامل ورفع العلم العراقي فوق مباني المنطقة).وأضاف أن (القوات الامنية اغلقت كافة الطرق المؤدية الى تلك المناطق وقامت بعملية دهم وتفتيش واسعة النطاق تمكنت من اعتقال ثلاثة من عناصر داعش بينهم سوريون).وأوضح ان (القوات الامنية نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز القريبة للتحقيق معهم ومعرفة التفاصيل عن العمليات الارهابية التي ارتكبوها ضد منتسبي القوات الامنية والمدنيين).وقال بيان لوزارة الداخلية امس ان (قسم مكافحة متفجرات الانبار وأفواج طوارئ شرطة المحافظة تمكنت من تفكيك كميات كبيرة من العبوات الناسفة زرعها عناصر داعش الارهابي في شوارع وبيوت اهالي مدينة الرمادي).وأضاف ان (كمية العبوات تُقدر بالاطنان حيث جمعتها القوة المذكورة وتم نقلها وتفجيرها في الاماكن المخصصة للتفجير بعيدا عن المناطق السكنية). وفي صلاح الدين قال مصدر امس ان (تنظيم داعش تعرض على منطقة الزوية في المحافظة من اربعة محاور استخدم فيها اسلحة متوسطة وثقيلة).واضاف ان (القوات الامنية الموجودة في المنطقة تصدت المهاجمين وتمكنت من تكبيد التنظيم خسائر فادحة بالارواح والمعدات).وقال مصدر امس ان (داعش اعدم 7 من عناصره الفارين من معارك قضاء الشرقاط). مبينا ان (اغلب هؤلاء من جنسيات عربية وأجنبية).واضاف ان (عملية الاعدام قام بها التنظيم أمام أنظار المواطنين وعناصره ليكونوا عبرة للذين يهربون من المعارك).وقال المصدر ان (ما يسمى بديوان الحسبة في تنظيم داعش اصدر قراراً يعطي إمكانية استبدال العقوبات المفروضة على 13 مخالفة لمبادئه والتي كانت تتم بالحجز أو الجلد بمبالغ مالية تدفع بالدينار).وأضاف أن (خطوة داعش في استبدال العقوبات المعتادة لمخالفيه بالجلد أو الحجز بمبالغ مالية فاجأت الكثيرين لأنها لم تطبق في الموصل). مبينا أن (الاستبدال جاء لتعظيم موارد داعش المالية بسبب فقدان التنظيم اغلب موارده وخاصة حقول النفط).وقال بيان لخلية الإعلام الحربي امس ان (قوة من قيادة عمليات تحرير نينوى دمرت عجلة نوع همر ملغومة تابعة لداعش كانت تحاول استهداف قطعات اللواء 71 فرقة المشاة الخامسة عشرة من طيران قوات التحالف الدولي في قرية الحود بناحية القيارة).وذكر بيان لوزارة الدفاع ان ( قوة امنية دمرت عجلة وقتلت العشرات من عناصر داعش في عملية تعرضية على قوات الجيش).واضاف ان (جثث الإرهابيين تناثرت في ساحة المواجهة على أسوار ناحية القيارة وماتبقى منهم لاذ بالفرار).