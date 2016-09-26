– September 26, 2016

إختيار رئيس جديد للإدارة الإنتخابية

بغداد – الزمان

انتخب مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عضو المجلس وائل الوائلي رئيساً للادارة الانتخــــابية، فيما اعيد انتخاب سربست مصطفى رشيد رئيسًا للمجلس .

وقال مدير اعلام المفوضية عزيز الخيكاني في بيان امس ان (مجلس المفوضين وبموجب المادة 3 الفقرة ثالثا/ب من قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل اجرى عملية التصويت لاختيار رئيس للادارة الانتخابية ففاز وائل الوائلي، كما قرر المجلس في جلسته التي انعقدت بهذا الخصوص اعادة انتخاب سربست مصطفى رشيد رئيسا للمجلس وكاطع الزوبعي نائبا للرئيس).

موضحاً ان (مفوضية الانتخابات تجري انتخابات دورية للمناصب العليا بحسب قانونها كل عام لادارة عملها وهي مستمرة في استعداداتها لاجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم في 2017) .