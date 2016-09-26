– September 26, 2016

دانيل رادكليف بطل أفلام هاري بوتر:لا يمكن إنكار عنصرية هوليود

واشنطن- الزمان

قال دانيل رادكليف، بطل سلسلة أفلام هاري بوتر، إن عنصرية هوليوود “لا يمكن بالتأكيد إنكارها”.

وقال في تصريحات صحفية إن عالم الأفلام السينمائية شهد “تقدما كبيرا للغاية” لكنه “يتراجع أمام” القطاعات الأخرى التي تشجع على الاختلاف.

وأضاف رادكليف إنه من الصعب بالنسبة للممثلين من المثليين جنسيا الظهور خوفا من حصرهم في أدوار المثليين جنسيا.وقال إنه لا يرغب في تجسيد دور بوتر مرة أخرى “في هذه المرحلة”.وأضاف الممثل البريطاني، البالغ من العمر 27 عاما، إنه ادى الدور في عدد من الأفلام منذ عام .2001وكانت أحدث أدواره على الشاشة في فيلم Imperium الذي جسد فيه دور نيت فوستر، عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يتسلل سرا إلى مجموعة من المؤمنين بتفوق ذوي البشرة البيضاء على الآخرين.

وقال رادكليف إن دوره في الفيلم قاده إلى التفكير أكثر بشأن قضايا العنصرية، والتمعن في مدى اقتراب بعض الأراء في الفيلم إلى”التيار العام” المروج للعنصرية.

كما انتقد النجم السينمائي في حديثه دونالد ترامب، المرشح الجمــــــهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، قائلا إنه “أثار” مشاعر “الخوف والكراهية”.

وكانت صناعة السينما الأمريكية قد تعرضت لانتقادات بسبب العنصرية، وهو ما دفع الممثل داستن هوفمان والمخرج سبايك لي إلى مقاطعة حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام على خلفية ما وصف بعدم وجود ترشيحات تمثل الأقليات العرقية.

وردا على سؤال يتعلق بما إذا كانت هوليوود “عنصرية”، قال رادكليف، وهو أحد المشاركين في لجنة اختيار الفائزين بالأوســــــكار: “لا أحد ينكر ذلك”.

وأضاف: “نحب التفكير في أنفسنا بوصفنا قطاعا يحرز تقدما بالغ الأهمية، لكننا نتراجع أمام كافة القطاعات الأخرى”.

وأعرب رادكليف عن قلقه من أن يشعر الممثلون من المثليين جنسيا بعدم قدرتهم على الظهور بسبب “أن الناس، حسبما أظن، سيرغبون حينئذ في تسليط الضوء عليهم كمثليين جنسيا”.

وفي عام 2012 أعلن الممثل دعمه لحزب العمال البريطاني، بعد أن كان يدعم سابقا حزب الديمقراطيين الأحرار، ومنذ ذلك الوقت أعرب عن دعمه لجيرمي كوربين، زعيم حزب العمال الحالي.

وردا على سؤال يتعلق باتهامات مؤخرا بشأن معاداة السامية داخل حزب العمال، قال رادكليف، وهو ابن لأم يهودية، واصفا ذلك بأنه شئ “مروع للغاية” و “صدمة”.

وقال إنه قد يستمر في دعم حزب العمال خلال الانتخابات القادمة “إذا كان الخيار بينه وبين (حزب) المحافظين”.

وثمة تكهنات بأن تتحول مسرحية “هاري بوتر والطفل الملعون” التي تقدم على مسرح لندن إلى فيلم سينمائي بطولة رادكليف.

لكنه قال: “لم يطلب مني أي أحد ذلك، وأنا لا أعتقد إطلاقا أني سأفعل ذلك في هذه المرحلة بالطبع”. وأضاف: “كان ذلك قبل ستة سنوات (منذ تجسيد شخصية بوتر للمرة الأخيرة) وأنا استمتع حاليا بانشغالي في أشياء مختلفة في هذه المرحلة”.وقال: “ربما إذا مرت 30 عاما سأفكر بطريقة مختلفة. سينتجون إصدارات جديدة، وقد أجسد دور والده أو شيئا من هذا القبيل”.