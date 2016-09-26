– September 26, 2016

لهيب جهنم يقابل بالتصفيق والإستهجان بالقدر ذاته هوس رجل دين وجسد المرأة

لندن – نسرين علام

بعيد انتهاء عرضه ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان فينيسيا السينمائي، قوبل فيلم “لهيب جهنم” للمخرج الهولندي مارتن كولهوفن من الجمهور بصيحات الاستهجان وبالتصفيق الحار بقدر متساو تقريبا.

إنه إذن فيلم انقسمت حوله آراء الجمهور، ولعل أحد أسباب ذلك الانقسام هو القدر المبالغ فيه، وغير المبرر في كثير من الأحيان، من العنف والدماء وبقر الأحشاء والتعذيب الجسدي الذي استمر طوال فيلم، مؤلم الطول والمشاهد، بلغت مدته 149 دقيقة.

“لهيب جهنم” هو الفيلم الأول باللغة الانجليزية لكولهوفن، الذي ذاع صيته في بلده هولندا بعد فيلمه “الشتاء في زمن الحرب (2008).

ويلعب دوري البطولة فيه الممثل البريطاني/الاسترالي غاي بيرس والممثلة الأمريكية داكوتا فاننيغ، ولعل وجود هذين الإسمين الشهيرين كأبطال للفيلم كان جاذبا للجمهور مثيرا لفضوله.

بدت التحولات في قصة الفيلم وقدر الألم النفسي والعنف الجسدي وسفك الدماء مفتعلين افتعالا واضحا في كثير من الأحيان في فيلم كولهوفن، الذي تدور أحداثه في القرن التاسع عشر في أمريكا، والذي جاء في قالب “الويسترن”، أو أفلام الغرب الأمريكي، والذي يستخدم الكثير من سمات أفلام الويسترن.

بأجوائه القاتمة التي تجثم على الصدر، يمكن وصف الفيلم بأنه فيلم ويسترن ديني أو مسيحي، إن صح التعبير، أو عظة دينية ذات رسالة أخلاقية صيغت في صورة فيلم يجيد استخدام الصورة والتقنيات السينمائية.

بطلا الفيلم ليسا من رعاة البقر الأشداء، ولكن رجل الدين المتشدد المثير للرهبة والفزع والمهووس دينيا، الذي يلعب دوره بيرس، والذي لا نعرف له اسمها طوال الفيلم سوى “القس″، وليز، التي تلعب دورها فانينغ، تلك الفتاة اليافعة ثم الشابة، التي يقع عليها اختيار القس لتكون ضحيته التي يريد أن يشكلها وفق منظوره الديني لصورة المرأة، والتي أصبحت لمقاومتها إياه محط هوسه، والتي صب عليها جام غضبه ونقمته وعذابه.

من يمين الصورة إلى يسارها: الممثلة فيرا فيتالي، الممثلة ايميليا جونز، الممثلة داكوتا فاننغ، المخرج مارتن كولهوفن، المنتجة الس فاندرفورست، المنتح ايو شوت

ينقسم الفيلم إلى أربعة فصول معنونة بعناوين إنجيلية مثل “الخروج” والتكوين” تكتب على الشاشة بخط عريض، إيذانا ببدء جزء جديد. وفصول الفيلم مرتبة ترتيبا زمنيا، بخلاف الفصل الأول، الذي يفترض أن يكون الفصل قبل الأخير في السردية الزمنية للفيلم.

بداية الفيلم يكتنفها بعض الغموض، حيث نجد ليز، تلك الزوجة الشابة التي تعمل قابلة، والتي لا تتحدث ولكن تسمع وتستخدم لغة الإشارة، ولها ابنة صغيرة وتعنى بصبي آخر هو ابن زوجها، نجدها ترتعد ذعرا وتتوارى عن الأنظار، حين يدخل إلى الكنيسة صباح الأحد ذلك القس الجديد المتشح بالسواد والذي تشوه وجهه ندبة كبيرة، والذي قرر أن يحدث أهل البلدة في عظته الأولى وسطهم عن النار وعذابها ولعناتها.

لا يترك الفيلم لنا مجالا منذ البداية إلا لأن نرى القس على أنه الشر مجسدا بنظرته الثاقبة الغاضبة وتجهمه. نرى القس بعد العظة يتبع ليز إلى منزلها لينذرها ويتوعدها بالعذاب والعقاب قائلا “يجب أن أعاقبك”.

لا نعرف في البداية لم أختار القس ذي اللحية الكثة والقسمات الغاضبة ليز ليصب عليها جام غضبه ونقمته وعقابه. ولكننا نعلم على مدى الفيلم أن القس يجيد عقاب النساء ويتفنن فيه. وكلما كلما كان العقاب أكثر عنفا وإيلاما وتحقيرا وتنكيلا بالنساء، كلما أتقنه القس. نجده في مشهد من الفيلم يلهب ظهر زوجته بالسياط لعدم انصياعها لأوامره. ونراه يلجم فمها بلجام حديدي كلجام الدواب لأنها لم تمتثل لرغباته ومتطلباته الجنسية. نراه يسوم زوجته أشد أنواع العذاب حتى تقرر الانتحار.

بعد الفصل الافتتاحي المعنون بـ “سفر الرؤيا” ينتقل الفيلم إلى الفصل الثاني المعنون بـ “الخروج”، وببدئه يسقط كولهوفن حيلته الإخراجية المتمثلة في تغيير الترتيب الزمني للأحداث، لتعود أحداث الفيلم لانتظامها الزمني.

يبدأ فصل “الخروج” بفتاة في نحو الثالثة عشر تدعى جوانا، تلعب دورها إيميليا جونز، تركض هربا وقد لوثت ملابسها الدماء والأوحال وسط البرية الفسيحة في أمريكا القرن التاسع عشر مع توافد المهاجرين لأراضيها. ينقذ الصبية صيني جاء للاستقرار في البلد البعيد، ليتضح لنا أنه قرر أن يبيعها لدار من دور الهوى.

ومع عودة سردية الفيلم لانتظامها نعلم قصة ليز ولم توارت من القس خوفا، ونعلم من هي جوانا وأسباب فرارها. ندرك أن جوانا الصغيرة هي ليز في مرحلة سابقة من حياتها.

ويتضح لنا أن جوانا فرت من بيتها هربا من أبيها، وأن أباها هو ذلك القس الذي نراه في الجزء الاول من الفيلم، والذي يعتبر نفسه مسؤولا عن تأديب زوجته وإخضاعها له قائلا إن هذا واجبه الديني وإن واجبها الديني يتمثل في الانصياع التام لرغباته والامتثال التام لأوامره.

يرى المشاهد أن ما يفعله القس بزوجته محض تنكيل وتعذيب وعنف منزلي، ولكن القس يسميه حبا وتهذيبا وإعادة للطريق القويم. وعندما ترفض الزوجة الإذعان لإرادته، يقرر أن يتخذ من ابنته الصبية زوجة له، مبررا ذلك لنفسه بالقصة الإنجيلية التي تشير إلى زواج لوط من ابنته.

نعلم إذن أن الصبية جوانا كانت تفر من محاولة أبيها انتهاك جسدها. ولا يكمن الهوس الحقيقي في شخصية القس في ما يفعل، ولكن في إيمانه الراسخ أنه يؤدي رسالة السماء ويفعل الصواب أمام الرب والدين، وأنه يرى أن الاعتداء الجنسي والجسدي على المرأة، بما في ذلك ابنته، واجب ديني وأخلاقي لأن حواء ضلت وأغوت آدم وأضلته.

يدخلنا الفيلم سرديا في عدد من القصص الفرعية والجانبية في بيت الهوى الذي فرت إليه جوانا. وجميع هذه القصص الثانوية في الفيلم تهيمن عليها فكرة امتهان الرجال لجسد المرأة واستغلالهم لها جنسيا وجسديا.

في الفيلم بعض اللحظات التي تثير تعاطفا حقا من المشاهد، وبعض اللحظات التي نقول فيها إن كولهوفن يتقن صنعته الإخراجية، ولكن الفيلم يتركنا بذلك الانطباع أنه كان من الممكن أن يكون أكثر تكثيفا وأقوى تأثيرا وأبلغ رسالة، إذا لم يعمد كولهوفن إلى كل هذا القدر من العنف والتطويل.