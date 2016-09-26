– September 26, 2016

لم تكن فقط صديقتي – ميسم نجم الشمري – بابل

سرت مع صديقتي مها للذهاب الى السوق لشراء الملابس والحلي من اجل حفل زفافي كنا نضحك بصوتنا العالي ونتسامر معاً كنت ارى السعادة في عيني صديقتي ارى تلك البسمة على شفتيها انها سعيدة بي سعيدة من اجل صديقتها فأنا كالاخت والحبيبة لها

شعرت بعدها بالدوار لاناديها مها … مها

وقعت ارضاً مغشياً علي صرخت مها لتنادي الاسعاف وفي المشفى استيقظت لاجدها جالسة بقربي ابتسمت لها فأنا سعيدة بوجودها فياناديها الطبيب ايتها الانسة من فضلك .. ذهبت مها ليخبرها الطبيب بأنني مصابة بمرض السرطان ويجب علي خوض العلاج بأسرع مايمكن

عادت صديقتي وكان وجهها شاحباً فقلت لها ما الامر الا انها امسكت يدي وقالت لي

– عزيزتي يبدو انكِ قلقة لقرب زفافك انا ارى ان نؤجل زفافك ونذهب معا الى باريس

نظرت لها بأستغراب وقلت لها مابكِ فأجابت هيا ريان لنستمتع بأيامك الاخيرة قبل الزفاف

لم اقتنع بكلامها وقلت لها اجننتِ ما الذي حصل لكِ لكنها اخبرت والدي واخبرتهما انها تود مساعدتي بشدة من دون ان اعلم وافقت بعد ان رأيت عائلتي تصر على ذهابي ذهبنا الى المطار وقد رافقتني امي كنت اشعر بأن هنالك شيئاً ما يحدث لا اعلم لما يتعاملان امي ومها معي باستغراب فأنا ارى قلق امي وخوفها الشديد علي وبعد وصولنا باريس نزلنا في فندق 3نجوم لاصرخ هيا مها سنذهب في الحال لنرى برج ايفل فصرخت امي قلقة لتخبرها مها لا عليكِ خالتي سنعود بسرعه وانا سأهتم بريان ذهبنا معاً وكنت اشعر بسعادة بالغه ثم بدأت اتقيء دماً اخذتني مها الى المشفى واخبرت الطبيب بمرضي وقالت لي ريان عليكِ ان تخضعي للعلاج لا اعلم عن ماذا تتحدث لكني علمت بعدها بأنني مصابة بالسرطان لقد فتكني ذلك الخبر فزفافي بعد ايام قليلة هل سأموت من دون ان اصبح أماً هل انتهت حيااتي فعلا كان العلاج مؤلماً جداً كنت أصرخ ألماً ولكنني أتألم اكثر عندما اجد امي ومها تبكيان بدأت اخسر الكثير من الوزن وبدأ شعري بالتساقط اصبح شكلي غير مرغوب به فأصبحت بدون حاجبين بدأت حالتي ونفسيتي تزداد سوءً لم اعد اكلم امي او مها كنت اكتفي بالصمت كانت مها تجلب لي الجبنة الفرنسية وتعدني بأنني سأخرج من هنا لتريني باريس بأكملها لكنني ايضاً لم اكلمها كنت اكتفي بالصمت وانا ارى حياتي تنتهي بهدوء ذهبت مها بعدما يأست مني لتأتي بعد قليل وقد حلقت شعرها بأكمله

صرخت بوجهها لماذا فعلتي هكذا اجابتني عندما اكون صديقتك لن افرح لفرحك فقط بل سأعيش احزانك وسأعاني ما تعانين ثم انفجرت ضاحكة لقد جلبت لنا شعراً مستعار سنرتديه لنجول فرنسا بعد ان تخرجين كانت مها تشعرني بالسعادة فبدأت انسى مرضي لانها تضحكني في كل لحظة وتجعلني اتمسك بالامل من جديد فكنا نضحك معاً وهي تقلد الاطباء وتشتمهم بلغتنا من دون ان يعلموا ماذا تقول حتى شفيت تماما من المرض لقد وفيت صديقتي بوعدها فذهبنا معا الى جميع مناطق باريس وتذوقنا الطعام الفرنسي لنعود بعدها الى الوطن لقد جرى زفافي على مايرام .. واصبحت الان اماً لثلاثة اولاد ولن انسى تلك الصديقة التي كانت ومازالت هي سر سعادتي.