– September 26, 2016

أيام ريو: كوفان يفتتح الشهية العراقية لحصاد الأوسمة

عبطان في الميدان ورسول يضيّع الذهب أمام خصم عنيد

بغداد – خالد جاسم

الصحفي المرافق للوفد

إنها رحلة المجد الحقيقي في السفر الطويل للرياضة العراقية لكنها تحققت هذه المرة بسواعد وعقول وإن كان أصحابها قد صنفوا بمشيئة الخالق سبحانه وتعالى ضمن فئة ذوي الإحتياجات الخاصة لكنهم كما أكدت الأحداث أثبتوا معدنهم الأصيل في البطولة وكسب الرهان عليهم في تشريف الرياضة العراقية في ثاني أهم حدث رياضي يشهده العالم بعد ولادة كل دورة أولمبية وهو البارالمبياد الخامس عشر الذي إستضافته مدينة ريودي جانيرو البرازيلية مؤخرا بمشاركة 166 دولة وجاءت وقائعه بعد أيام معدودات من إختتام الدورة الأولمبية الصيفية ال 31. نعم ..ماحققه أبطال اللجنة البارالمبية العراقية من نتائج في البارالمبياد الأخير تعد الأفضل ليس على مستوى الحضور العراقي في تاريخ هذا الحدث بل وتعد الأفضل للرياضة العراقية حتى الان في تاريخ المشاركات العالمية . ومن هنا سنحاول تركيز الأضواء على ماتحقق في البارالمبياد وماسبقه من تحضيرات خصوصا وإن معظم الأحداث تصادفت في حضورها مع عطلة عيد الأضحى المبارك التي إمتدت أسبوعا كاملا مع إننا حرصنا طوال تلك العطلة على أرسال ماجرى يوميا في رسائل مفصلة مع الصور.

أول الغيث ..ذهب

قص السباح جواد كاظم شريط إفتتاح الحضور العراقي في منافسات البرالمبياد الخامس عشر , وكما كان متوقعا لم يتمكن هذا السباح من التأهل في التصفيات التمهيدية لسباق سباحة 100 م ظهر والتي جرت منافساتها في المسبح الأولمبي الرئيس في ريودي جانيرو حيث حل كاظم بالمركز العاشر من بين 12 سباحا مشاركا في تلك الفئة ( أس 6 ) عندما سجل زمنا قدره ( 1,26,82 د) وهو السباح العراقي والعربي الوحيد المشارك في تلك الفعالية الى جانب سباحين ينتمون لست دول هي الصين وماينمار واوكرانيا والبرازيل وهولندا واستراليا ,في حين أحرز السباح الصيني زيانغ تاو الوسام الذهبي في تلك الفعالية مع إنه كان قد حقق المركز الخامس في التصفيات التمهيدية للسباق المذكور. وبرغم إن عدم إمكانية تأهل سباحنا جواد كاظم عن التصفيات التمهيدية في هذا السباق كان في الحسابات المسبقة , إلا إن رقمه وموقعه لاينسجمان مع ماسبق وحققه عندما أحرز الوسام الفضي في أفضل مشاركة دولية له في اسياد انجون في كوريا الجنوبية قبل عامين . وبعد ذلك إتجهت الأنظار الى الملعب الأولمبي في ريودي جانيرو وحيث الموعد العراقي الأول مع الذهب وبحضور السيد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان ,وكانت فاتحة التألق العراقي في حصد الأوسمة في البارالمبياد وذلك في فعالية رمي الرمح لقصار القامة (فئة أف 41 وأف 40 ) ومثلنا فيها الرياضيون كوفان حسن وولدان نزار واحمد غني الذين وضعوا جميعا في مجموعة تنافسية واحدة مع ثمانية متسابقين اخرين يمثلون دول الصين ( بمتسابقين اثنين ) وتونس وبولندا والمانيا وساحل العاج وبريطانيا وسنغافورة , وتمكن البطل الذهبي كوفان حسن تتويج محاولاته بإحراز الوسام الذهبي مسجلا 42,85 مترا بينما تمكن زميله ولدان نزار من تسجيل 42,08 مترا محرزا الوسام الفضي في حين جاء الصيني سون بنغكسانغ ثالثا مع الوسام البرونزي مسجلا 41,81 مترا , وهو أمر يؤكد التفوق الساحق لبطلينا كوفان وولدان من خلال فارق الرقم عن أقرب منافس قوي لهما وهو الصيني صاحب الوسام البرونزي , مع إننا كنا نتوقع حضورا أفضل وموقع متقدم أكثر للبطل العراقي الثالث في هذه الفعالية احمد غني والذي إحتل الترتيب التاسع بعد أن سجل رقما مقداره 35,29 مترا. ويعد الوسام الفضي للبطل ولدان نزار هو الثاني في تاريخ مشاركاته في الدورات البارالمبية بعد إحرازه الوسام البرونزي في الفعالية نفسها في بارالمبياد لندن 2012وسجل عامذاك 42,28 مترا بينما تشكل نتيجة احمد غني تراجعا صريحا له وهو الذي أحرز الوسام الفضي ورقم عالمي جديد في بارالمبياد لندن قبل أربعة أعوام مع إن هذا التراجع كان متوقعا ومحسوبا من رئاسة الوفد وابعثة وذلك لأبتعاد هذا الرياضي مايقارب العامين عن التدريبات والسباقات نتيجة عقوبة سابقة , وهو البارالمبياد الذي شهد كذلك إحراز بطلنا الذهبي الحالي كوفان حسن المركز الرابع في فعالية رمي الرمــــح ليــــؤكد من هنا في ريودي جانيرو حجم الطـــــفرة النوعية الكبيرة في مسيرته الرياضية وإنجازاته الرقمية .

نتائج بمستوى التوقعات

الضربة الموجعة الأولى لرياضتنا البارالمبية إذا جاز الوصف تلقيناها من بطل الجودو جراح دبيسان في فعالية وزن فوق 100 كغم عندما خسر نزاله الأول مع البرازيلي ويليامز دي سيلفا في الدور التمهيدي في نزال لم يستغرق أكثر من 20 ثانية والذي ترسم في ضوء نتائجه إعادة جولات الجدارة حيث تسببت تلك الخسارة في وضع هذا البطل في أسفل الترتيب , وهذا يعني مقابلته في صراع محسوم الخسارة أمام أقوى أبطال هذا الدور وهو الايراني حمزة نادري في نزال لم يختلف في تفاصيله الفنية كثيرا عن النزال مع دي سيلفا, وفي الواقع كانت خسارة بطل الجودو جراح مفاجأة للوفد العراقي إن لم تكن صدمة حقيقية كما عبر عن ذلك مساعد رئيس البعثة فاخر الجمالي الذي قال إن البعثة صدمت بإداء بطلنا جراح أمام خصمه البرازيلي الذي لايرتقي الى مستوى قدرات دبيسان الذي ظهر بصورة مخيبة للامال وبعيدة عن مستواه في هذا النزال الذي خسره بجولة صريحة وضعته في مقابلة خاسرة مسبقا مع الايراني المعروف بقوته وكونه أول ترتيب مجموعته . ولامس الحزن المخيب للامال بعثتنا البارالمبية وأصابها في فؤاد التمنيات المتفائلة في فعالية رفع الأثقال في وزن 65 كغم عندما عجز رباعنا حسن كرم عن بلوغ التأهيل المطلوب في فئة وزنه محققا 171 كغم ومحتلا المركز السابع في مجموعته التي ضمت 12 رباعا من الارجنتين ونيجيريا وايطاليا وبولندا ومصر واليونان واذربيجان وايران والصين والجزائر حيث أحرز الرباع النيجيري (باول ) ذهبية الوزن برقم قياسي عالمي جديد قدره 220 كغم محطما به الرقم العالمي السابق المسجل بأسم الرباع العراقي رسول كاظم والبالغ 218 كغم , بينما أحرز الصيني هو بينغ الوسام الفضي بتحقيقه 200 كغم فيما ذهب الوسام البرونزي الى البطل المصري شعبان ابراهيم برقمه البالغ 193 كغم , وهو الوسام الثاني للمصريين في فعالية رفع الأثقال بعد أن حققت قبل ذلك الرباعة رحاب احمد الوسام الفضي في فعالية وزن 50 كغم للنساء .

كيلو غرام واحد

كانت فعالية تنافس رفع الأثقال في فئة وزن 72 كغم في البارالمبياد وجرت في مجمع ريسينتورو ( الخيمة الثانية ) , واحدة من أكثر الفعاليات اثارة وقوة في التنافس الذي شهدته أيام الحدث البارالمبي, وعلى وجه التحديد ذلك التباري الساخن والقوي في قهر الحديد بين رباعنا الذهبي رسول كاظم ومنافسه الصيني الملاحق له منذ أربعة أعوام حتى في وزنهما السابق 65 كغم وهو( ليو لي ), وهو ماحدث بالفعل في ريودي جانيرو عندما تقابل البطلان مرة أخرى في مجموعة واحدة ضمتهما الى جانب تسعة رباعين يمثلون بلدان نيجيريا والاردن ومصر وبولندا ونيكاراغوا وهندوراس واستونيا وتركمانستان , وكان الصراع على تحقيق التفوق يجري سجالا بين بطلي العراق والصين وبفارق واضح عن بقية المتنافسين حتى تمت المفاضلة بينهما في حسم أفضل المحاولات الأربعة لكل منهما فكانت الغلبة للصيني برفعه 221 كغم محرزا الوسام الذهبي وأعتمدت أفضل محاولة لرباعنا رسول كاظم وهي 220 كغم لتمنحه الوسام الفضي , فيما ذهب الوسام البرونزي الى الرباع النيجيري انسونت نامدي برفعه 210 كغم , ولكم تصور الفارق الكبير في رقمي البطلين العراقي والصيني عن أقرب منافس لهما , علما إن رباعنا رسول كاظم جدد تحقيق رقمه العالمي المسجل بأسمه والبالغ 227 كغم في محاولة لم تحسب وتضاف الى رصيده , في الوقت الذي فشل رباع الصين وصاحب الوسام الذهبي في هذا الوزن في محاولة رفع 227 كغم من أجل معادلة أو الإقتراب بمحاولة أخرى من كسر الرقم العالمي الذي مايزال مسجلا بأسم رباعنا رسول الذي أضاف ثاني وسام له على مستوى البارالمبياد بعد أن سبق له إحراز الوسام الفضي كذلك في بارالمبياد بكين 2008 في وزن 65 كغم ,كما يعود تاريخ تسجيله الرقم العالمي في وزن 72 كغم الى العام الماضي عندما أحرز الوسام الذهبي وتحقيق هذا الرقم في منافسات بطولة العالم التي جرت في كازاخستان وتأهل منها الى البارالمبياد الراهن في ريودي جانيرو البرازيلية ..