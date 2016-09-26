– September 26, 2016

أخبار النجوم

هوميلز يعلّق على إعتداء ريبيري

{ برلين- وكالات: يرى ماتس هوميلز مدافع بايرن ميونيخ، أن اللقطة التي يراها البعض اعتداء من زميله فرانك ريبيري على نيكولاي مولر لاعب هامبورج، مثيرة للجدل وتظل دائمًا محل شك. وكان ريبيري قد رفع يده أمام وجه مولر ممسكا بوجنته كأنه يتعامل مع طفل، خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق البافاري بهدف دون رد في الدوري الألماني. وقال هوميلز في تصريحات نقلتها شبكة ESPN الرياضية: دائما ما تكون لقطة رفع اليد أمام الوجه مثيرة للشكوك. وأضاف إذا كانا صديقين، فسيكون الأمر طريفا، ولكنني لا أعلم هل هما حقا يعرفان بعضهما البعض أم لا. ومن جانبه أكد اللاعب مولر، أن الأمر مجرد مناوشات، وهي تعد جزء من اللعبة. ورغم تصريحات مولر، إلا أن تلك الواقعة قد تزيد من الضغوط على اللاعب الفرنسي الذي وصفه الحكم الألماني ثورستين كينهوفر، بالقنبلة الموقوتة بسبب عنفه مع المنافسين.

غريزمان يطالب بالعفو عن نجم الملكي

{ مدريد- وكلات: دافع الدولي الفرنسي، أنطونيو جريزمان، نجم فريق أتلتيكو مدريد، عن مواطنه كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، داعيًا إلى فتح صفحة جديدة معه عقب اتهامه في قضية الابتزاز الجنسي لزميله ماثيو فالبوينا. وقال جريزمان، في تصريحات لصحيفة باريزيان: ماذا يعني أن أكون ضد بنزيمة؟ جميعنا نملك أمورًا شخصية، يجب أن نعرف متى ننسى. وتحدث الدولي الفرنسي عن واقعة سهره في ملهى ليلى، عندما كان لاعبًا بمنتخب فرنسا تحت 21 عامًا، بين مباراتين مهمتين، واستبعاده وقتها من تمثيل شباب الديوك. وأوضح صاحب الـ25 عامًا: لقد كنت محظوظًا، ما حدث معي في منتخب فرنسا تحت 21 عامًا غيرني، كنت في الـ18 أو 19 من عمري، مجرد طفل وصل لعالم الاحتراف ويعتقد أن بإمكانه فعل أي شيء يريده. وتابع وصيف يورو 2016: لكنني تعلمت من أخطائي، لقد فعلت كل شيء من أجل التغير سواء داخل الملعب أو خارجه، يجب ألا نستمع إلى كل ما يقال.

روبن يشعر بالتوتر

{ برلين- وكالات: أكد أريين روبن نجم بايرن ميونيخ، أنه شعر بعصبية كبيرة وتوتر غير مسبوق، خلال إجراء عمليات الإحماء في مباراة هامبورج في الدوري الألماني، والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بهدف دون رد. وقال روبن في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية: شعرت بعصبية شديدة وغير مسبوقة خلال الإحماء. وأضاف الهولندي الدولي: أنا عائد من فترة غياب طويلة للغاية بسبب الإصابة، والجميع عليه أن يعلم ذلك، الضغوط ستكون هائلة خلال الفترة المقبلة. وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبطل الدوري الألماني، قد أكد أنه يتعامل بأسلوب خاص وحذر مع صاحب الـ32 عاما حتى لا يتعرض للإصابة مجددا، حيث أن اللاعب يتغيب منذ قرابة 200 يومًا بسبب مشكلاته العضلية.