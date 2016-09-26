– September 26, 2016

كناريا يتوّج بكأس السوبر الأسباني للسلّة

{ مدريد-وكالات: توج فريق جران كناريا بأول لقب في تاريخه بعدما فاز بكأس السوبر الإسباني لكرة السلة في مفاجأة مدوية على حساب برشلونة، حامل اللقب، بنتيجة (79-59) في اللقاء الذي أقيم بينهما السبت الماضي بمدينة فيتوريا الإسبانية. واستحق الكناري الفوز بهذا اللقب بعدما سيطر على اللقاء تماما وكانت الأفضلية له على مستوى النتيجة بعدما أنهى الربع الأول متقدما (23-17) والثاني (27-22) والثالث (12-9) والرابع (17-11). ويعد هذا هو اللقب الأول في تاريخ النادي الذي تأسس منذ عام 1963. وتأهل جران كناريا للنهائي إثر تغلبه على باسكونيا، مستضيف البطولة، بنتيجة (80-84)، فيما تأهل الفريق الكتالوني بعدما تغلب على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة (93-99).يذكر أن برشلونة هو الأكثر فوزا بهذه البطولة برصيد 6 ألقاب، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.