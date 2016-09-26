– September 26, 2016

راشفورد على خطى روني في البريمرليغ

{ لندن- وكالات: شبهت صحيفة ميرور الإنكليزية، انطلاقة ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد الشاب، ببدايات واين روني، قائد الشياطين الحمر في أولد ترافورد قبل نحو 12 عامًا. وقالت الصحيفة: راشفورد في طريقه إلى أن يصبح واين روني جديد، فإحصائياته التهديفية غير العادية تشبه تمامًا إحصائيات روني في بداياته. وأضافت: راشفورد تمكن من تسجيل 12 هدفًا في أول 25 مباراة له مع مانشستر يونايتد، وهو ما فعله واين روني في أول 25 مباراة له. وتابعت: لذلك فإن نفس الإحساس تجاه تألق راشفورد، كان موجود أيضًا تجاه روني في موسم 2004/2005، الناس كانت ترى أن روني من أكثر اللاعبين الشباب إثارة في العالم. وأكملت: إذا استمر راشفورد على نفس طريق روني، فإنه سيسجل مزيدًا من الأهداف، وسيفوز بالبطولات وسيعد من نخبة اللاعبين لأكثر من 10 سنوات. وأتمت: إلا أنه وبحلول موسم 2027/2028، قد يقال عنه إنه انتهى ولا يستطيع الاستمرار في اللعب (إشارة إلى الهجوم على روني في الوقت الحالي).