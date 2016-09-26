– September 26, 2016

سيمسون: سيتي بحاجة للتأقلم على قسوة الحكام

بيليتش غاضب من لاعبيه بعد الخسارة أمام ساوثامبتون

{ لندن- وكالات: تلقى وست هام يونايتد ضبة قاصمة على أرضه وبين جمهوره، وخسر بثلاثة أهداف نظيفة أمام فريق ساوثامبتون في ختام مباريات الأسبوع السادس في الدوري الإنكليزي الممتاز. فريق وست هام استقر في مركز متأخر على جدول الترتيب بالبريميرليج بشكل مبكر، وهو الأمر الذي يهدد بقاء الفريق ضمن البطولة الحلم في إنكلترا، حيث خسر 5 مباريات وفاز بمباراة واحدة فقط، وبات يمتلك ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر وبفارق نقطتين عن متذيل الترتيب سندرلاند. المدرب الكرواتي سلافين بيليتش مهدد بمقصلة العزل، بعد نتائجه في موسم كارثي للفريق حتى الآن، ولم يجد أمامه سوى أن يصب جام غضبه على اللاعبين منتقدا طريقة تحركهم في الملعب، من خلال تصريحات بعد المباراة ظهر خلالها أنه بعيد عن الارتياح. ومن جانبه يقول المدافع داني سيمسون إن ليستر سيتي بحاجة للتأقلم سريعا على التعامل القاسي من الحكام مع الدفع والجذب داخل منطقة الجزاء بعد الهزيمة 4-1 أمام مانشستر يونايتد في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت الماضي والموسم الماضي وفر قلبا الدفاع ويس مورجان وربرت هوت صلابة دفاعية رائعة لليستر الذي استقبلت شباكه 36 هدفا فقط في مسيرته المذهلة نحو اللقب. وتلقى ليستر 11 هدفا بالفعل في ست مباريات فقط هذا الموسم بينها أربعة بملعب أولد ترافورد وجاء ثلاثة منها من ركلات ركنية. وقال سيمسون إن التفسير الجديد للوائح قد يكون من أسباب المشاكل الدفاعية لفريقه. وأبلغ سيمسون وسائل اعلام بريطانية يجب أن أتوخى الحذر بشأن ما أقوله، الأمر في ذهن المرء.. رأينا عدة قرارات هذا الموسم. هذا أمر علينا كلاعبين التأقلم عليه، أبدلوا اللوائح. وأضاف الطريقة التي كانت موجودة الموسم الماضي.. أعتقد أنها كانت جيدة جدا في الدفاع في الكرات الثابتة وجعلنا الأمر صعبا على منافسينا. وتابع تفعل ذلك طيلة مسيرتك وفجأة عليك تغيير طريقتك.. لكن الأمر مماثل للجميع وهو شيء يجب أن نوليه اهتماما. ويحتل ليستر المركز 12 في ترتيب الدوري ويضيف ساوثامبتون يوم الأحد القادم.