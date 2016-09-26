– September 26, 2016

معركة الموصل والتحرير الحقيقي- طالب سعدون

تجربة عربية مريرة مع الولايات المتحدة قبل احتلال العراق ، أكدت بوضوح انها دولة لا تعرف غير مصالحها ، ورفاهية وتقدم شعبها على حساب الشعوب الاخرى ..

تجربة كشفت امريكا على حقيقتها وفضحت زيف دعواها وشعاراتها بتصدير الديمقراطية للشعوب ، ونشر السلام والسهر على حقوق الانسان … تلك ( كذبة ) صنعتها امريكا وصدقتها ، لكنها لن تنطلي على أحد في العالم اليوم ..

ورغم ذلك هناك من يخدع نفسه الى الأن ، ويتصور واهما ان الولايات المتحدة هي ( راعية عملية السلام ) ، رغم انها اُفرغت من مضمونها الاساس ، وهو عودة الارض المغتصبة واقامة الدولة الفلسطينية ، ولم يتذكرها أحد ، الا في مناسبات معينة ، من باب المجاملة ، او ( اسقاط الفرض ) إذا جاز التعبير …

وجاء إحتلال العراق وتدميره ليعزز من هذه النظرة الى الولايات المتحدة .. وزاد الارهاب من حجم المعاناة ، ودخلت مناطق واسعة في احتلال جديد ، ادى الى نزوح الملايين من ديارهم لاجئين ونازحين ، وكان فرصة مناسبة للولايات المتحدة لتعزيز تواجدها ودورها من خلال قيادة تحالف دولي جديد لمحاربة داعش ، وكأنها ( داعمة وراعية للحرب على الارهاب ) ، ولم يكن من صنعها ومن نتائج احتلالها ، وتحاول واهمة أظهار معركة تحرير الموصل ، وكأنها معركة دولية بقيادتها ، اوهي امريكية صرف …

وقد شهد العراق ( زيارات مكوكية ) من الولايات المتحدة وبعض دول التحالف في الايام الماضية ولا تزال مستمرة ، لاظهارها وكأنها ( جادة ) في المعركة ، واضفاء طابع امريكي ودولي على المعركة لاغراض سياسية أبعد تتجاوز العراق الى مصلحة امريكا في سوريا ، وسعيها للتفرغ لها ، والانفراد بها ، وجعلها ساحة لاستنزاف طاقات المناوئين لها ، وروسيا في المقدمة على حد ما ذهب اليه أحد المحللين …

وهناك من يتساءل .. لماذا لم تكن امريكا بهذا المستوى من التحرك السريع في معارك الانبار وصلاح الدين وغيرها ..؟..

وما هو دورها السياسي مما يثار الان من مخاوف واحتمالات ما بعد تحرير الموصل قد تمس وحدتها ، وربما تنعكس باثار سلبية على العراق ووحدته …؟…

ان التحرير الحقيقي هو في تعزيز وحدة الوطن ، ببقاء الموصل على وضعها السابق قبل الاحتلال ، دون المساس بحدودها الادارية ، أو جعلها اقليما ، او تجزئتها الى محافظات بحجة المكونات التي كفل حقها الدستور وهذا ما اكده مجلس النواب بقراره امس .. فقد عد أي تغيير في وضعها القانوني والاداري باطلا ومخالفا للدستور … لأنه بخلاف ذلك يدخل العراق في مرحلة اكثر تعقيدا ، وتكون بابا للدخول في خلافات اوسع وتشضيات كبيرة قد تمتد خارج حدودها الجغرافية ..

فما هو الدور الامريكي في هذا الموضوع ..؟؟..

ذلك هو السؤال ويفترض ان يكون جوابه هو ان يترافق جهدها العسكري المساند مع عمل سياسي يدعم وحدة العراق ، وتتعهد ايضا باعادة اعمار المناطق المحررة ، ومنها الموصل والحفاظ على وحدتها وطابعها التي تميزت به عبر تاريخها وهي حاضنة لمكونات عديدة وتاريخ عريق …..

تجربة مريرة جديدة يعيشها العرب اليوم انتقلت فيها امريكا لتلعب دورا جديد يناسب المرحلة التي صنعتها وهو أن تكون ( قائدة الحرب ) على الارهاب ، كما ادعت في السابق انها ( راعية للسلام ) الذي لم يتحقق الى الأن …

والهدف واحد وان اختلفت التسميات وهو احكام السيطرة الامريكية والتحكم بالارض العربية لخدمة مشروعها الاستعماري و تحقيق الهيمنة العالمية ، ومشروعها الجديد ، والحلم الصهيوني باضعاف العرب …

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كلام مفيد :

التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الاخبار ، ولكن في باطنه نظر وتحقيق ( ابن خلدون )…