– September 26, 2016

هل نبقى في دوامة السؤال ؟- ماجد عبد الرحيم الجامعي المياحي

:لا تزال اشكالية الدجاجة وبيضتها قائمة ، وجدلها السفسطائي في معرفة خروج اي منهما من الاخرى لم يحسم حتى الآن …

فعلامات الاستفهام ، كبيرها وصغيرها ، ترتسم بوضوح على محيا العقلاء منا ، وامثالها تجدها تنطلق عبر افواه البلداء من عامة الناس ، فلا تستقر الانفس ولا تسكن عند هؤلاء واولئك الا بعد ان تتوفر لهم القناعات وعوامل الرضا والقبول … فهناك من يطلق تساؤلا عريضا بقوله : مادام الشباب ونخبتهم المثقفة هم بناة المستقبل ، فلماذا لا يعاد النظر وتدقق الشهادات والخبرات على وفق المعايير الصحيحة ، وتتم مراقبة الهيئات التدريسية الجامعية وترصد المخالفات ذات الصلة في الامانة العلمية عند تقديم الطالب لدراساته وبحوثه ، والوقوف عند حالة الرشا المستشرية في ابتياع الطلبة لذمم اساتذتهم بدولارات معدودات مقابل تخطيهم المرحلة الدراسية … وفي ذات المستوى ، لماذا لا نضع فقراء الناس وشيوع البطالة نصب الاعين ونحن نشاهد ابتزاز ادارات الجامعات الاهلية لهذه الشريحة وتفرض على من فاته قطار التعلم اجورا سنوية باهضة يمكن عدها عقوبة له ولاسرته دون النظر للوضع المعيشي والمعاشي للغالبية العظمى من مجتمعنا الذي كان قد ابتلى بحروب لا ناقة له فيها ولا جمل وحصارات ظالمة ايضا .. وسؤال مهم اخر ، يمكن صياغته بعنوان احرفه كبيرة : لماذا هذا التردي في حال ومستوى الخدمات والاعمار في عراق كان يمتلك موارد بشرية ذات كفاءة عالية وخيرات يحسد عليها ، ويمتلك زمام نفسه ، وقد حظى بعد سقوط طاغية العراق بدخول اكثر من ( 33) دولة كانت تسمي نفسها صديقة بل ومحبة للعراق ، ومن بينها دول عظمى لا غبار على امتلاكها للقدرات العلمية والتكنولوجية الحديثة وهي متجاوزة في بلدانها والبلدان التي فرضت سطوتها عليها مشاكل شحة الكهرباء ونقص الصلاحية في ماء الشرب ، ونجحت في بلدانها في تأمين حياة مواطنيهم من شر الارهاب وحصنته من التفجيرات والمسدسات الكاتمة .. كما انها تدير مشاريعا تنموية واعمارا للبنى التحتية في بلدان اخرى (غير العراق) باخلاص واضح المعالم واللمسات .. فلماذا ، ولماذا ؟!! ولماذا جديدة ، عرفناها بعد سقوط النظام في 2003 تدور حول التخندق الطائفي والعرقي والاثني في كيان الشعب الواحد ، بل والاحتراب الشرس بين افراد وجماعات متآلفة ومتحابة .. لتتوقف عجلة البناء وننشغل في نهارنا بمشكلة العوارض الكونكريتية والاسلاك الشائكة التي تعيق حركتنا في ظل سيطرات عسكرية كثيرة تقتل الوقت والاعصاب بالرغم من عدم جدواها في احيان كثيرة ، لاسيما وهي تعرقل بمزاجية القائمين عليها حركة السير والمرور وارضاء للنقص في نفوس اغلبهم ..وهناك من يسأل الحكومة : اذا كانت حجتها في غياب الامن والامان هو الارهاب المتسلل من خارج الحدود والمتعاونين معه في الداخل من ايتام صدام والبعث المقبور ، ووجود خرق امني وتوزع اعداء المسيرة على مفاصل الاجهزة الامنية ، فلماذا لا يتم ابعاد هؤلاء واستبدالهم باشخاص من العوائل المضحية التي جاهدت ضد النظام الصدامي وهم سجناء ومعتقلون سياسيون وذوو الشهداء الابرار الذين مازالوا باعداد غفيرة خارج اسوار الوظيفة الحكومية وهم من اوصل القادة الجدد بصبرهم الى كراسي الحكم … وسؤال للوزارة المعنية بالشباب والرياضة : هل انتم راضون على مستوى ادائكم تجاه الشريحة المتقدمة من المجتمع ولماذا لا تمنعوا المنشطات وتنشروا الساحات الرياضية ، وتتغافلون عن استئجار ساحات وملاعب في المنطقة الشعبية لاولادنا مقابل ثمن محدد .. لماذا ولماذا ؟!! اما الصحة وما يجري في العيادات الخاصة والصيدليات الاهلية فحدث ولا حرج .. ونسأل ، لماذا يهمل المريض في المستشفيات الحكومية ونفس الامر نسأله للتربية والدروس الخصوصية والملازم المدرسية .. ةأخيرا نعيد السؤال الازلي ونبحث له عن جواب .. هل ان البيضة من الدجاجة ام ان الدجاجة من البيضة ، لماذا لا يجيبنا أحد ؟!!