– September 26, 2016

السدارة والعصفورية – فائز جواد

لايختلف اثنان على ان غالبية الدول وخاصة العربية منها تبرز وتفتنخر بحضارتها وثقافاتها وتاريخها مثلما تفتخر تلك الدول ومدنها المتعددة بعاداتها وتقاليدها وفولكلورها وتراثها ومنها الازياء الشعبية والرسمية لذلك البلد او تلك المدينة ، وبالتالي نستطيع ان نميز هذا الرجال من ذاك من خلال الزي الذي يرتديه قبل عاداته والتقاليد التي يمارسها او اللغة واللهجة التي يتحدث بها ، فعندنا في العراق نستطيع ومن خلال الازياء الذي يرتديه الرجل او المراة واللهجة التي يتحدث ويحاور بها نميزه الى اية محافظة عراقية وباتت ازياء المحافظات قبل ان تكتسح البدلات الرسمية (القاط) او البنطلون والقميص واحيانا الدشداشة الازياء التقليدية التي مازال بعض كبار السن متمسكا بها وليس غريبا اننا نجد شبابا متمسكين بازياء ابائهم واجدادهم وخاصة انها تضفي جمالا واناقة للرجل او المراة التي تردي وتتمسك بزي العاصمة والمحافظة المتداول والمتعارف عليها ، ومااثار انتباهي شاهدت لاكثر من مناسبة موكبا للعرس يرتدي فيه العريس الدشداشة المقلمة والمخصرة ويضع مانطلق عليها بالعصفورية على الراس ولفها لتكون اشبه تماما بالزي العماني الذي عرفناه من خلال متابعتنا للاعمال التلفزيونية العمانية او الخليجية ماجعلنا ان نميز ازياء دول الخليج ومن دولة الى اخرى والغريب انني رصدت اكثر من شاب يرافق زفة العرس يرتدي نفس الازياء العمانية وآخرين يرتدون الزي الكويتي والسعودي وباقي دول الخليج وبالتالي صارت موضة انتشرت الان في غالبية مناطق العاصمة وخاصة المعروفة منها كالمنصور والكرادة وشارع فلسطين وزيونة غيرها ونرصد ان مجاميع من الشباب وكانهم في حفلة تنكرية اثناء تخرج طلبة الجامعات والمعاهد ترتدي الازياء العمانية التي انتعش بيعها في محال ومخازن بيع الازياء ، انا لست ضد ان نرتدي ازياء الاشقاء العرب ولكن احزن عندما لااجد للسدارة البغدادية الجميلة ولا للجراوية التي يعتم بها اهل بغداد وباقي المدن العراقية بل ان من يرتديها وللاسف يتلقى سيلا من التعليقات التي ربما تغث مرتدي السدارة والجراوية مايؤكد ان غالبية شبابنا ومواطنينا يتاثرون بعادات وتقاليد دول الخليج وباقي الدول العربية ويتجاهلون عادات وتقاليد آبائهم واجدادهم ، الامر الذي ونتيجة للحروب التي مرت على العراق والحصار والمشاكل والهموم التي تحمله المواطن الى جانب الضغط النفسي والصحي والعاطفي وحتى السياسي مهد للغالبية ان تكون ولاءاتهم لدول الجوار او مابعد الجوار وتراه يفرط بمواطنته الحقة ويدافع مستميتا عن تلك الدول التي قرر ان يدافع عنها بقوة بينما صار العراق البلد الذي ينتمي اليه جذورا وعائلة وقبيلة وعشيرة البلد الثانوي وياتي بعد الدول التي تاثر بها ، واعود للازياء وماتشهده مناطق العاصمة بغداد من موجة ارتداء الازياء الخليجية وخاصة العمانية هي يقينا تثير فينا التساؤلات والاستفسارات هل هي اجمل من الازياء البغدادية وسدارتها الانيقة ام هل هي اجمل من الجراوية والشروال الكردي وباقي الملابس التي تتميز بها محافظاتنا ومناطقنا في الوسط والجنوب والشمال ، نعم انها موضة سرعان ماتظهر وتختفي ونتمنى ان تختفي لتبقى الازياء العراقية عموما والبغدادية خصوصا هي المتسيدة في الشارع والمناسبات نؤكد بذلك الحفاظ على تراثنا وفولكلورنا وتاريخنا العميق وما اجمل الشاب والرجل عندما يعتمر السدارة التي خصصت دوائر التراث الشعبي يوما تحتفي وتحتفل بها .