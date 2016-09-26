– September 26, 2016

هل ستكون كردستان دولة للجميع ؟ – توفيق شيخاني

استقلال الكرد بدولة حقيقية، حق طال انكاره من قبل الدول الإقليمية والعالم، وطال العمل من أجله من قبل قوافل طويلة جداً من المناضلين، بعضهم سبقنا إلى الشهادة، وما زلنا نحمل ميراثهم وحلمهم، وبعضهم يخوض سجالاته مع الصراع الراهن.

أود ان ابدأ المقال بمجموعة من التساؤلات ربما نتوصل معا الى اجوبة تكون كفيلة بتوضيح مجموعة من الحقائق ربما تكون بعضها استراتيجية تتعلق بالوقائع السياسية والتاريخية والاجتماعية المتعلقة بالكرد كشعب عريق في المنطقة وطموحاته في اقامة كيان مستقل يتلخص في اعلان دولة مستقلة لهم، واخرى بما تريده شعوب المنطقة من غير الكرد: ماهي التحالفات التي يمكن للكرد الاعتماد عليها للوصول الى ما يصبو اليه ؟ هل عليهم ان يفكروا بشكل رغائبي في مواجهة الخيارات الاستراتيجية الكبرى كما فعلوها في السابق؟ ويغامروا بما توصلوا اليه من خلال الدخول في الصراعات الخطيرة في ظل ميزان قوى إقليمية متحركة ومتبدلة ولا يمكن البناء عليها؟ او العمل ضمن اطار عالمي يكون له بعض الثوابت لا تتغير بتغيير موازين القوى في المنطقة من اجل ايصال مشروع الاستقلال الى بر الامان؟ ثم عن اية دولة نتحدث؟ هل ناخذ طموحات الكرد في الحسبان فقط ام نراعي ما ترجوه الشعوب الاخرى في المنطقة ايضا ؟ ما هي المعايير التي تعتمدها هذه الدولة؟ هل بمقدورها ان تراعي الاهتمامات السياسية والاقتصادية للشعوب الاخرى للمنطقة؟ واذا فعلت هل ستتمكن من التوافق بين طموحاته وطموحات شعوب المنطقة والمصالح العالمية؟

النقطة الأهم هي أن التحالفات الإقليمية لوحدها، مهما بدت مفيدة، هي مرحلية ولا يمكن الرهان عليها لفترات طويلة، وبالتالي لا يمكن تحميلها حلم الكرد بإنشاء دولتهم المستقلة. هذا الحلم يجب وبالضرورة أن يتم بنائه على خيارات وتحالفات دولية وعالمية مع مراعاة للتحالفات الاقليمية، لتجاوز حالة عدم الاستقرار وعدم الثبات في سياسات الدول الاقليمية، وهذا ما نتحسسه في مجريات الامور في المنطقة. وتاريخ الكرد وتضحياتهم تثبت هذه الحقيقة، بأنه منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، والكرد يعانون من مأزق استراتيجي كبير، وهو حصر حلمهم ومشروعهم الاستقلالي بإطار تحالفات إقليمية غير مستقرة، وقد عانى الكرد تاريخيا الكثير من الويلات والدمار نتيجة انقلاب موازين هذه القوى. اما نتيجة عدم بروز القضية الكردية كعامل ضمن استراتيجية الدول العظمى ومصالحها في المنطقة او نتيجة تقصير الدبلوماسية الكردية في تعريف نفسها ومحاولة تقريب وتلاقي مصالحها مع هذه القوى .

غير ان الحقائق تغيرت على ارض الواقع منذ سنة 1991 فان الحقيقة التي بنت عليها قيادة الإقليم بشكل ذكي وفعال، هو السعي لوضع مشروع الاستقلال بإطار عالمي مستقل مع مراعاة موازين القوى الاقليمية. حيث انكشفت أمام العالم الجرائم التي نفذت ضد الكرد. وأصبح العالم مستعدا منذ ذلك التاريخ لأن يقدم مظلة آمنة للكرد لحمايتهم من بطش الجيران وأنظمة التعسف والقهر والاستبداد. ولكن هذا لم يصل بعد إلى موقف عالمي حاسم وجامع وصريح للتعاطف مع حلمهم بإنشاء دولة حقيقية لهم، تعبر عن وجدانهم وتخدم مصالحهم في نفس الوقت، ضمن المعايير العالمية وقواعد القانون الدولي النافذة، ولكن الاحداث تسير سريعا باتجاه تشكل هذا الموقف الدولي وربما الاقليمي ايضا الذي اشرنا اليه .

باعتقادي المتواضع، فإن قيادة الإقليم تقوم بما يمكن لها أن تقوم به للحفاظ على التعاطف العالمي وتطويره. ولكن الجانب الآخر من الحقيقة الاستراتيجية الموضوعية، هو أن مشروع بناء الدولة الكردية الحقيقية التي تعبر عن وجدان الكرد وتخدم مصالحهم بنفس الوقت، تحتاج إلى جهود تأسيسية للعمل السياسي يتم إنجازها من قبل المثقفين والمفكرين الكرد، وتتم بالتفاعل الحيوي مع مثقفي المنطقة والعالم.

يجب أن يقتنع المثقفون والسياسيون العرب والقوميات الاخرى التي لها تاريخ وجغرافية مشتركة مع الكرد أن العالم منذ عام 1991 تعامل مع الكرد كضحية، ودعمهم وقدم لهم المظلة الدولية من أجل حمايتهم من الإبادة والتشريد لغاية الاحداث الاخيرة في العالم العربي والتي سميت بالربيع العربي، الا ان هذا التوجه قد تغير واصبح العالم ينظر الى الكرد وخصيصا في العراق وسوريا على انهم جزء من منظومة عالمية تدافع عن الديمقراطية والانسانية ضد قوى الارهاب المتمثلة حاليا بداعش، وربما في مستقبل قريب يكون الارهاب تحت مسميات اخرى .

ليس لدى القوى العالمية مصلحة أو مبرر للوقوف في وجه حلم الكرد بتأسيس دولتهم، كما هو حال العديد من القوى الإقليمية. وهذا موضوع يمكن بحثه في سياق آخر. ولكن على الشعب الكردي وقياداته الفكرية والسياسية ان يقدموا الآن الإجابة الواضحة على السؤال المركزي الذي يعني شعوب ومثقفي المنطقة والعالم: عن أي دولة نتحدث؟ وما هي الدولة الكردية التي نريدها؟ ما هي كردستان التي نريد؟؟ هذه الاسئلة يجب أن لا تتم الإجابة عليها فقط في سياق تحالفات إقليمية متغيرة ومتبدلة، بل يجب أن تتم الإجابة عليها في سياق فكري ثقافي عالمي إنساني، بمعنى آخران تكون هذه الدولة ضمن طموح الانسان العربي والفارسي والتركي ايضا أي يمكن ان يحقق من خلالها ما حرم منها في المحيط السياسي والاجتــــــماعي السائد في المنطقة .

نحن نريد دولة حقيقية تعبر عن وجدان الكرد وتخدم مصالحهم. هنا نحن أمام المفصل الحاسم للإجابة كيف نعرف وجدان الكرد ومصالحهم؟ المثقفون والمفكرون الكرد، بالشراكة مع نظراء لهم عرب وإيرانيين وأتراك وأوروبيين أمريكان وهنود وصينيين، يجب أن يبدأوا بالتصدي لهذا السؤال. للكرد مصالح موضوعية مستقرة تحتاج لأن تصاغ في سياق عالمي، وللكرد وجدان تعبر عنه مشاعرهم الإنسانية في تجلياتها الفنية والفكرية، وفي وعي الكرد لتاريخهم القديم والحديث.

تضحيات الكرد وحكمة قيادتهم حققت تعاطفا عالميا لحماية الكرد من البطش والطغيان. والآن نريد تحويل الاعتراف العالمي بالكرد وحقوقهم الإنسانية الأساسية إلى الاعتراف بهم كحقيقة سياسية. هذه ليست فقط مهمة للسياسيين والمناضلين بل هي وبشكل استثنائي مهمة للسياسيين والمفكرين والمثقفين. لنجعل من مشروع دولة كردستان، غواية لكل البشر. لنجعل من حلمنا بدولتنا حلما إنسانيا عظيما يشارك العالم كله، بما فيه أحرار المنطقة من عرب وإيرانيين وأتراك بالعمل على تحقيقه.هل نحن بحجم هذا التحدي؟ هل سيبقى الكرد مجرد حالة إنسانية؟ أم سيعملون على إنتزاع اعتراف العالم واحترامه بأنهم حقيقة فكرية وسياسية وثقافية؟ هذه الأسئلة الإجابة عليها ربما مرهونة بمستقبل قريب. في ظني هناك فرصة تشكلت ببطولة المناضلين وحكمة القيادة السياسية، ولكن أخشى أن يقصر المفكرون والمثقفون فتضيع كما ضاع غيرها من الفرص. وأخيراً فإن هدفي من هذا المقال هو طرح العنوان كسؤال دون أن أغامر منفرداً بتقديم إجابة متسرعة عليه. ولكن آمل أن يكون هذا المقال بداية لحوار من نوع مختلف لتحديد هوية كردستان حتى تكون دولة تليق بأحلامنا. دولة نموذج يتعلم منها الآخرون في المنطقة والعالم. دولة يتعاطف معها العالم، ويسعى للتشبه بها وتتعلم منها شعوب المنطقة وتحترمها يلتزم العالم بدعم مشروع الدولة الكردية إذا ما صاغه الكرد بسياق عالمي ، ليس من باب التعاطف فقط، ولكن أيضاً من باب الألتزام الأخلاقي والفكري. ربما يكون غير الكردي مع الوجه الإنساني العظيم لفكرة الدولة الحقيقية قبل الكردي، ولكن تجلي فكرة الدولة الحقيقية بكردستان، والدولة الكردية مهمة عظيمة يجب أن يشارك الجميع في إنجازها. وارى ان هناك مثقفون ومفكرون عرب وإيرانيون وأتراك، وأروبيون وأمريكان سوف يشاركون بحماس فاعل في مشروع إنشاء الدولة الكردية الحقيقية ليس لسبب معين انما لرؤية نموذج جديد في المنطقة يؤمن بالتعايش واحترام الغير مهما كانت ملته او عرقه او دينه.