رسالة حجي راضي للساسة- ظافر قاسم آل نوفة

– September 21, 2016

(امستي الفريزة) يعني لا عزة لكم لما آلت إليه البلاد من خراب وتشتيت بسبب سياستكم الرعناء (اها ديكي) آه وألف اه منكم ومن إعمالكم السوداء حتى الديك ركب البحر وهاجر يبحث عن فجر جديد يصيح به معلنا بدا صباح جديد (ازدي) لقد فرقتم بين الشيعي والسني والكردي والعربي وحتى اليزيدي لم يسلم منكم فقد تباكيتم على نسائه التي أصبحن جواري وبيعت بابخس الإثمان ، (نحباني) ثقوا بان الشعب لا يحبكم لكونكم خذلتموه ففي كل مرة يخدع شعبنا بكم ولكننا نعترف بأنكم أذكياء وتستطيعون إن تضحكوا علينا لأنكم تملكون مفاتيح اللعبة (معفالصو) لا يوجد مفصل من مفاصل حياتنا الا ولعناكم فيه لان بصمات خرابكم نقشت فيه (امباني) أمنياتنا إن لا نشاهدكم بيننا يوما ما (اتتي مشناك) اذهبوا عنا فلا شوقا لكم ولا سلام (الليك والي ) انتم لستم ولاة أمورنا فأنكم لا تمثلون هذا الشعب (كمبرنك) من كبر اللي يطمكم (اتتي مرنام) حتى في منامنا كوابيسكم مفزعة لنا (كمبرن) وكثيرا ما ترعبوننا في يقظتنا (استافي كلك) نود إعلامكم بأنكم كلك علينا وشهادتكم كلك وسياستكم كلك .. يعني كلك في كلك (ولا تيفو) إن جان على التيفو جان قبلنا ولكنكم زرعتم الطائفية بين مكونات هذا الشعب ومزقتم نسيجه الجميل (بصوصة) أنطفا بصيص الأمل عندما رأيناكم (جمبلك) لعبتو بينا لعب الدمبلة (اتتي فرمان) سوف نعلن فرحتنا عندما نشاهدكم خلف قضبان محكمة الشعب (نحباني للو) الله على الظالمابنك المستحلص غاتم