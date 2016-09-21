بوارج وحاملة طائرات وبطاريات صواريخ تجهّز لمعركة إستعادة الموصل

– September 21, 2016

تطهير البغدادي و جزيرة حديثة والعبادي يجدّد الإلتزام بإنهاء داعش

بغداد – محمد الصالحي

تستكمل القطعات العسكرية استعداداتها ايذانا بإنطلاق العمليات الكبرى لتحرير الموصل مع وصول اسلحة ثقيلة وبوارج وحاملات طائرات منها الحاملة الفرنسية شارل ديغول ضمن اسهام التحالف الدولي بالمعركة وسط تقدم القطعات في محاور القتال ضد تنظيم داعش حيث تم الاعلان عن تحرير جزيرة حديثة بالكامل اضافة الى ناحية البغدادي في قاطع محافظة الانبار.وقال مصدر امس ان (قطعات الجيش من عمليات الجزيرة والفرقة السابعة ومقاتلي العشائر تمكنوا من تحرير جزيرة حديثة في الانبار بالكامل من تنظيم داعش).وأضاف ان (جزيرة حديثة تضم قرى الكصيريات والخالدية والعميرية).ملفتا الى أن (قطعات الجيش ومقاتلي العشائر اوشكوا على تطهير جزيرة البغدادي).وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي في تصريح امس ان (القوات الامنية والقوات الساندة لها رفعت العلم العراقي فوق مباني منطقة عوناية العليا التابعة لقضاء هيت بعد تحريرها بالكامل من عناصر داعش والتي منيت بهزيمة كبيرة).وتابع أن (القوات الامنية تمكنت من قتل العديد من عناصر داعش فيما انسحب آخرون من ارض المعركة بعد انهيار خطوط صد داعش امام تقدم القوات الامنية).مؤكدا أن (القوات تواصل تقدمها نحو معاقل التنظيم الاجرامي لتحرير كافة مناطق القاطع الغربي للمحافظة).وذكر مصدر امس ان (قوة من الجيش ومقاتلي العشائر تمكنوا من تحرير قرى الكطينة وسن الذيب والطسية وصبخة وابو وردة في جزيرة البغدادي ورفع العلم العراقي فيها إضافة الى السيطرة على الجسر الوحيد فيها).وأضاف أن (عملية التحرير جاءت بعد قتل عدد من الإرهابيين والاستيلاء على مخازن اعتدة وقذائف هاون وتفكيك عشرات العبوات الناسفة). وفي اطار عمليات فجر الشرقاط قالت خلية الإعلام الحربي في بيان امس ان (عملية تحرير قريتي اجمسة جرناف والشبالي من داعش اسفرت عن تدمير 5 عجلات مفخخة واسقاط طائرتين مسيرتين وقتل 22 من الدواعش).واضاف ان (العملية اسفرت ايضا عن تدمير رشاشتين احاديتين وعجلتين نوع بيكب). وتابع البيان ان (القوات الامنية سيطرت على المجمع السكني خلف منطقة المسيحلي في الشرقاط ورفعت فوقه العلم العراقي).وفي الموصل قال رئيس الوزراء حيدر العبادي في مقابلة مع بي بي سي في نيويورك على هامش مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة أن (القوات التي ستحرر الموصل هي قوات أمنية عراقية وستدخل الموصل بالتعاون مع الأهالي والشرطة المحلية).مبينا ان (قوات مكافحة الإرهاب سيكون لها دور أساسي كما فعلت في الفلوجة ومناطق أخرى).وأضاف أن (البيشمركة ستعاون القوات الامنية من مواقعها الحالية وستقدم الدعم لها). مؤكدا ان (تحرير الموصل سيكون تحريرا كاملا وسيتم سحق داعش بشكل نهائي).وأوضح (نحن وعدنا الشعب العراقي هذه السنة بأننا سنحرر الموصل وهناك برنامج كامل ومعد لهذا الغرض وبدأنا بهذه الخطوات قبل أشهر وقواتنا وصلت إلى نينوى وهي الآن في جنوب الموصل).مضيفا ان (قاعدة القيارة الجوية مهمة جدا لعملياتنا وداعش تحاصر داخل الموصل وسنكون صادقين مع الناس في هذا الموضوع وبدأنا العمليات وسننهي هذا الموضوع برفع العلم العراقي).و قال مصدر امس ان ( قوات امريكية هبطت في اربيل وتوجهت الى قاعدة القيارة الجوية).مشيرا إلى أن (تلك القوات جاءت بعجلات واسلحة استعدادا لمعركة الموصل).وأضاف أن (تحرك القوات فيما يخص معركة الموصل سيكون تابعا لقرار الحكومة وأن وجودهم يأتي ضمن الاتفاق الحكومي اضافة الى وجود مستشارين أمريكيين في مقر قيادة عمليات تحرير نينوى).وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من نيويورك أن بطاريات المدفعية التي أرسلتها فرنسا إلى الجيش العراقي قد نصبت في شمال الموصل وباتت جاهزة للاستخدام لاستعادة المدينة.وقال هولاند في مؤتمر صحفي انه (تم نصب بطاريات المدافع في شمال الموصل وباتت جاهزة للاستخدام لاستعادة الموصل كما أبحرت حاملة الطائرات شارل ديغول وما عليها من طائرات وهي تتجه إلى المنطقة المعنية).وتابع أن (فرنسا تتحمل مسؤولياتها في كل المجالات ما دامت حاملة طائراتنا في طريقها إلى المنطقة ومدافعنا نصبت وطائراتنا تتدخل). وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في تموز الماضي عن إرسال بطاريات المدفعية إلى العراق مع مستشارين عسكريين فرنسيين ومدافع شديدة القوة ومحمولة على شاحنات ويصل مداها إلى نحو 40 كيلو مترا. وفي سياق العمليات الميدانية في المحافظة افاد مصدر من داخل المدينة بان ( مسلحين من شباب الموصل نفذوا ليل اول امس هجوما على مكتبة اصدارات داعش الاعلامية واستطاعوا ان يقتلوا حارسها ويحرقون كتبها و إصداراتها).واضاف ان (المكتبة تحتوي على كتب للأفكار والفتاوى المتطرفة وإصدارات مرئية لعمليات إرهابية).وقالت مديرية مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس أمن اقليم كردستان في بيان امس ان (القيادي البارز في صفوف داعش المدعو أبو عبد الرحمن الشيشاني قتل في غارة جوية نفذها التحالف الدولي جنوب الموصل).وأضاف أن (الشيشاني قتل مع عدد من مرافقيه في 17 من ايلول الجاري قرب ناحية الشورى).وفي كوكوك قال مصدر امس ان (طيران التحالف الدولي قصف رتلا لتنظيم داعش مؤلفا من تسع سيارات قرب قرية مجمع الشهيد بناحية الرشاد ما أسفر عن تدمير الرتل ومقتل عشرة من المسلحين).وأضاف ان (تنظيم داعش يحاول تجميع عناصره بين الحين والآخر لاستهداف القوات الامنية).مبينا أن (التنظيم تلقى ضربات موجعة على يد القوات الامنية وطيران التحالف الدولي وهو يعاني الانكسار وفرار غالبية عناصره بعد رفض السكان لوجودهم).