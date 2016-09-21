التداول المالي بين الخوف و الطمع- غلام محمد هايس

– September 21, 2016

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التداول في الاقتصاد هوانتقال حقّ تملُّك الشّيء من يدٍ إلى أخرى و إلى جانب كافة العوامل الأساسية والفنية التي يتعين أن يتتبعها المتداول والمسثمر في الاسواق حتى ينجح، هناك جانب يتم تجاهله غالبًا ألا وهو أنفسنا و بغض النظر عن مدى جودة الخطط والتوقعات في السوق، فإن العامل الآخر الذي سيؤثر دائمًا على النتائج هو عواطفنا. فبعد كل شيء، فإن العواطف هي التي تحرك الأسواق. العواطف هي الشيء الذي من أجله صُممت معظم مؤشراتنا لإعطائنا قياسًا له. وحتى نتمكن من تحقيق الربح من تحركات السوق الناشئة عن عواطف الآخرين، يتعين علينا أولاً أن تعرف كيفية قراءة الحالة النفسية وراء التحرك، إلى جانب كيفية التعرف على حالتنا النفسية والتحكم فيها.الطمع :بينما يرتفع السعر فإنه بطبيعة الحال يجذب مزيدًا من الاهتمام. ونظرًا للحاق أعداد متزايدة من الأشخاص بهذا الاتجاه المتصاعد، فإن السعر يقفز بسرعة.الخوف : عندما تبدأ الأسعار في الهبوط، فإنها تثير الخوف والذعر. الخوف هو أحد أكثر العواطف الرئيسية لدينا، مما يفسر سبب هبوط الأسعار غالبًا أكثر من ارتفاعها.تشير سورة (الرعد ) في الاية 12 الى الخوف والطمع من نزول المطر من السحاب الثقال قال تعالى (هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ) ، وفي هذه الاية احتمال ترجيح الخوف اكثر لان السحاب الثقال ممكن ان تؤثر على بعض الناس ،كمااشارت سورة (الروم ) في الآية 24 للخوف والطمع ثم انزال الماء لاحياء الأرض فقد قال تعالى :(وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ) وفي هذه الآية يترجح الطمع اكثر لان نزول الماء سوف يحيي الارض و يكثر الخير والنماء .اما في سورة( السجدة )فأن الاية 16 تشير الى نوع آخر من الخوف والطمع لانه يتعلق بالحالة النفسية قاب تعالى (تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) وفي هذه الآية يتجلى قمة الربح والفوز لان كلاً من الخوف والطمع سوف يجلب الخير الكثير لذلك كان الانفاق هو قمة النماء رغم انه مادياً يؤدي الى نقص في المال الفردي لكنه يزيد على المستوى الجماعي بالاضافة الى الدعاء فانه اعظم ربح في الحياة .