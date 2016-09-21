اليونسكو تناقش مكافحة آفة زهرة النيل في الأهوار العراقية

– September 21, 2016



بغداد – داليا احمد

بحث وزير الموارد المائية حسن الجنابي، مع مديرة مكتب اليونسكو في العراق لويز هاكزتن مخاطر نبته زهرة النيل على الأهوار.وقال بيان امس ان (الجانبين تطرقا خلال اللقاء الى مخاطر وصول الزهرة الى الاهوار العراقية خصوصاً هور ابي زرك).ونقل البيان ان (الجنابي دعا الى مشاركة اليونسكو في مكافحة الزهرة والاستفادة من تجاربهم في هذا المجال خصوصاً بعد ادراج الاهوار على لائحة التراث العالمي).واضاف ان ( الجنابي وجه دعوات لمنظمات الامم المتحدة لحضور الاجتماع الوزاري لأعداد التقرير النهائي الذي سيقدم في كانون الاول من العام المقبل ومعرفة إلية التنفيذ من خلال المؤتمر الوزاري المقرر عقده لاحقاً). وعد ( انتشار الزهرة النيل في الانهار والمستنقعات بـالكارثة الحقيقية، وتتطلب تضافر الجهود للقضاء عليها)واوضح البيان ان(عشب الماء او زهرة النيل نسبة الى موطنها الاصلي في دول حوض النيل في القارة الافريقية تعد مشكلة لما يستهلكه من كميات هائلة من الماء الصالح للزراعة، ويعوق حركة الملاحة الري ويسد المجاري المائية كالترع والمصارف).وتابع ان (الزهرة الواحدة تستهلك نحو 4 لترات من الماء يوميا، كما أنه يستهلك الأكسجين الذائب في المياه مما يهدد حياة الأسماك والكائنات المائية، بالإضافة إلى أنه يأوي العديد من القواقع مثل قواقع البلهارسيا، والزواحف والثعابين).واضاف البيان ان (الأمانة العام لمجلس الوزراء أعلنت في 31 من تموز الماضي صرف الحكومة 500 مليون دينار، الى الوزارة لغرض تغطية نفقات اعمال إزالة ومعالجة افة الزهرة ضمن حوض نهري دجلة والفرات وفروعهما وقيام امانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات بمنع تداول واستخدام نبتة زهرة النيل في المشاتل والحدائق واعتبارها خطرا يهدد الامن الغذائي والمائي والتنوع الاحيائي)