الأنواء العراقية تتوقع طقساً صحواً وإستقرار الحرارة

– September 21, 2016

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يستمر تاثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الخميس في المناطق كافة صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.واكدت الهيئة في بيان تلقته ( الزمان ). أمس(استمرار تاثر البلاد بالمنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الخميس في المناطق كافة صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق). واضاف ان (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بغداد ستكون 40 مئوية والصغرى 20 مئوية وستكون حركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كيلو مترا تنشط نهارا في بعض اقسام المنطقة الجنوبية الى 30-40كيلو مترا في الساعة ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات). واوضح البيان انه ( يستمر تاثر البلاد بالمنخفض الذكور ليكون طقس يوم غد الجمعة في المناطق كافة صحوا وتنخفض درجات الحرارة قليلا في المنطقتين الشمالية والوسطى).