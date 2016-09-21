الصحة : الأزمة المالية في العراق وراء إيقاف العمل في 19 مستشفى

– September 21, 2016

بغداد – قصي منذر

قررت وزارة الصحة والبيئة ايقاف العمل بإنشاء 19 مستشفى بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد، فيما أنجزت مستشفى الامام الصادق في محافظة بابل.وقال بيان امس ان (فريق عمل برئاسة معاون مدير عام دائرة الامور الفنية فائز عبد الشهيد كاظم يتابع افتتاح وتشغيل مستشفى الإمام الصادق في مدينة الحلى مركز محافظة بابل الذي تم انجازه من قبل الشركة التركية والمتضمن احدث الأنظمة الإلكترونية وبسعة 492 سرير بأقسام الجراحة والباطنية والنسائية والاطفال والذي سيتم افتتاحه الاسبوع المقبل وسيعمل المستشفى بطاقته الكاملة تدريجيا وبحسب متطلبات الحاجة في دائرة صحة المحافظة ).واضاف انه (تم تدريب بعض الملاكات للعمل على الانظمة الالكترونية الخاصة بالمستشفى و اجراء التدريب الفني ومتابعة الانجازات من قبل اللجنة الفنية في دائرة الامور الفنية ودائرة المشاريع الهندسية في الوزارة وبحسب التوجيهات الوزارية). واوضح البيان ان (قلة التخصيصات المالية للمشاريع الاستثمارية ادت الى توقف انشاء 19 مستشفى تبلغ سعتها السريرية الاجمالية اكثر من 3 ألاف سرير متوزعة بين مدن السماوة وواسط و كركوك و الانبار و صلاح الدين و البصرة ومناطق عديدة من بغداد منها المعامل و جسر ديالى و النهروان و الحسينية وان ما تحتاج له الوزارة لا كمال هذه المشاريع يصل الى مليار دولار).حسب البيان .