كندا تلغي الاعفاءات من تأشيرة الدخول الى أراضيها وتستثني ملكة بريطانيا

– September 21, 2016

خمسون دولة تعهدت استضافة 360 ألف لاجئ خلال عام

الامم المتحدة – اوتاوا – الزمان – (أ ف ب) –

اعلنت وزارة الهجرة الكندية امس ان جميع المسافرين المتجهين الى كندا والمتحدرين من بلدان معفية من تاشيرات الدخول سيترتب عليهم اعتبارا من 10 تشرين الثاني/نوفمبر ابراز تصريح سفر الكترونيمدفوع. وكانت الوزارة قالت في وقت سابق الثلاثاء ان الاجراء الجديد سيبدأ العمل به اعتبارا من 30 ايلول/سبتمبر الجاري الا انها عادت بعد ساعات واعلنت بشكل مفاجئ ارجاء موعد بدء سريان القرار حتى 10تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي الاصل كان يفترض بدء العمل بهذا الاجراء في 15 آذار/مارس الا ان الوزارة ما انفكت ترجئه مرة تلو الاخرى بسبب مشاكل تقنية في استصدار التصريح. واوضحت الوزارة انه فور بدء العمل بالالية الجديدة سيترتب على المسافر تقديم طلب التصريح على الانترنت مقابل سبعة دولارات كندية (اقل من 5 يورو). واكدت «ضرورة حيازة المسافرين الاجانب المعفيين من التاشيرة الذين يستقلون رحلة باتجاه كندا او يمرون بالترانزيت عبر اراضيها على تصريح سفر الكتروني». واضافت «لا تنتظروا اللحظة الاخيرة لتقديم طلبكم» لان «معالجة بعض الطلبات قد يستغرق عدة ايام».

لكن طلبات رعايا اغلبية الدول لن تستغرق اكثر من دقائق، وفي حال عدم حيازة التصريح فقد يمنع المسافرون من صعود اي طائرة متجهة الى كندا اعتبارا من الموعد المحدد. ويعفى من هذا القرار المواطنون الاميركيون والفرنسيون المقيمون في سان بيار وميكيلون الملزمون بالترانزيت عبر كندا الى فرنسا او ركاب اي رحلة تهبط على الاراضي الكندية بشكل اضطراري.

كما تستثنى الملكة اليزابيث الثانية التي تعتبر رئيسة كندا الرمزية وافراد العائلة المالكة، لكن سائر البريطانيين سيلزمون بحيازة تلك التصاريح.

فيما حض الرئيس الأميركي باراك أوباما امس دول العالم على «استقبال الغرباء بيننا» خلال قمة للأمم المتحدة جمعت تعهدات من خمسين دولة باستقبال 360 الف لاجئ.

وفي كلمة ألقاها خلال قمة حول اللاجئين ترأستها واشنطن في الامم المتحدة، اشاد أوباما خصوصا بالدور القيادي الذي اضطلعت به المانيا وكندا في فتح ابوابهما امام اللاجئين السوريين وغيرهم من الفارينمن الحروب. وقال أوباما «نواجه أزمة ذات أبعاد هائلة». واضاف «لا يمكننا أن نحول أنظارنا أو أن ندير ظهورنا. اغلاق الباب بوجه هذه العائلات سيكون خيانة لأعمق قيمنا».

شارك قادة حوالى خمسين دولة في القمة، غير أن مشاركتهم كانت مشروطة بتقديم تعهدات جديدة لمعالجة أسوأ أزمة لاجئين يواجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعلن أوباما «إن دولنا ستضاعف تقريبا بصورة جماعية عدد اللاجئين الذين نستقبلهم في بلداننا إلى ما يزيد عن 360 الفا هذه السنة».

وقال مسؤولون اميركيون ان سبع دول خصوصا هي رومانيا والبرتغال وإسبانيا والجمهورية التشيكية وإيطاليا وفرنسا ولوكسمبورغ، تعهدت باستقبال عدد من اللاجئين في 2016 أكبر بعشرة أضعاف علىالاقل عن العام 2015، في إطار عملية إعادة توزيع اللاجئين او استقبال حالات جديدة.

عقدت القمة بعد يوم من تبني الدول ال193 في الامم المتحدة خطة شاملة لمواجهة ازمة اللاجئين قالت المنظمات الحقوقية انها اقل من الرد المطلوب.

وهناك في العالم 65 مليون شخصا تركوا مواطنهم بينهم 21 مليونا شردوا خارج بلادهم بسبب النزاع السوري ونزاعات اخرى.

ادى النزاع السوري الى تشريد تسعة ملايين شخص لجأ اربعة ملايين منهم الى الدول المجاورة.

وتعهدت الولايات المتحدة استضافة 110 الاف لاجئ خلال السنة المالية المقبلة (2016-2017) لكنها لم تحدد كم ستكون نسبة السوريين من بين هؤلاء.

واستقبلت الولايات المتحدة 85 الف لاجىء بينهم 10 الاف لاجئ سوري خلال السنة المالية المنصرمة، وهو رقم اعتبره المدافعون عن حقوق الانسان ضئيلا جدا بالنظر الى مكانتها وقدراتها.

وقال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الذي استقبلت بلاده اكثر من 30 اف لاجىء سوري منذ نهاية 2015 ان ازمة اللاجئين تطرح تحديات لكنها «تشكل ايضا فرصة» متعهدا باستقبال المزيد من اللاجئين.

وبعد استقبالها مليون لاجىء السنة الماضية، تعهدت المانيا بمواصلة فتح ابوابها لطالبي اللجوء.

وتستقبل حاليا ثماني دول اكثر من نصف اللاجئين في العالم هي تركيا وباكستان ولبنان وايران واثيوبيا والاردن وكينيا واوغندا.

ولم تكن ست من اغنى دول العالم هي الولايات المتحدة والصين واليابان وبريطانيا والمانيا وفرنسا تستقبل سوى 1,8 مليون لاجىء السنة الماضية، اي 7% فقط من مجمل العدد العالمي وفق منظمة «اوكسفام»الخيرية البريطانية.