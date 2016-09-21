غارات غير مسبوقة على حلب واجتماع متعثر لمجلس الأمن حول سوريا

– September 21, 2016

سقوط طائرة حربية شمالي دمشق وتدمير أربع دبابات في حماة

عمان – بيروت – الزمان

قالت مصادر في الامم المتحدة ان اجتماع الاربعاء لمجلس الامن حول سوريا يأتي في اجواء متوترة بين موسكو وواشنطن ومن المرجح ان لا يفضي الى شيء مجد. من جهة اخرى نقلت وسائل إعلام رسمية عن الجيش السوري قوله إنه تم إنقاذ قائد طائرة حربية تحطمت بعد توجيه ضربة لمقاتلي تنظيم داعش شمالي ريف دمشق الأربعاء. وفي وقت سابق أعلنت وكالة أعماق التابعة لداعش في بيان على الإنترنت مسؤولية (داعش) عن إسقاط الطائرة. كما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان خبر سقوط الطائرة.وقال المرصد السوري لحقوقالإنسان ومعارضون مسلحون ووسائل إعلام رسمية إن القوات الحكومية السورية والجماعات المتحالفة معها شنت هجوما في محافظة حماة بغرب سوريا الأربعاء وتركزت الاشتباكات في ريف حماة الشمالي. وقال أبو البراء الحموي وهو قيادي بالمعارضة المسلحة يحارب في إطار تحالف جيش الفتح لرويترز إن الهجوم كان مكثفا جدا مهدت له الطائرات الروسية الطريق لكن مقاتلي المعارضة صدوه. وأضاف أن مسلحي المعارضة دمروا أربع دبابات وألحقوا خسائر فادحة بالقوات الحكومية. واحتدم القتال خلال فترة الصباح. ومن بين المقاتلين الذين يحاربون في المنطقة جماعة جند الأقصى فيما استهدفت عشرات الغارات ليلا مدينة حلب وريفها في شمال سوريا أسفرت إحداها عن مقتل اربعة عاملين طبيين، بعد يومين من انهيار الهدنة وفي وقت يعرقل التوتر الروسي الاميركي الجهود المبذولةلاعادة احياء وقف اطلاق النار. في نيويورك، يعقد مجلس الامن الدولي الاربعاء جلسة حول سوريا يشارك فيها وزيرا الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف غداة اتهام واشنطن موسكو ودمشق باستهداف قافلةمساعدات انسانية في ريف حلب الغربي. وبعد يومين على اعلان الجيش السوري انتهاء هدنة استمرت اسبوعا في سوريا بموجب اتفاق اميركي روسي، تعرضت مناطق سورية عدة ابرزها مدينة حلب وريفها لغارات كثيفة ليل الثلاثاء الاربعاء. وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان «بمقتل أربعة ممرضين ومسعفين جراء قصف طائرات حربية لم تعرف هويتها على نقطة طبية تابعة لمنظمة +اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية+ في خان طومان». واكدت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا في بيان مقتل ممرضين اثنين وسائقي سيارة إسعاف في الغارة، مشيرة كذلك الى اصابة ممرض بجروح خطيرة. وبحسب المرصد، تسببت الغارة ايضا بمقتل «تسعة عناصر تابعين لـ+جيش الفتح+» وهو تحالف فصائل مقاتلة يضم «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) وفصائل اسلامية اخرى.

وأحصى المرصد السوري «تنفيذ طائرات حربية سورية وروسية عشرات الغارات ليل الثلاثاء الاربعاء على مدينة حلب واطرافها الجنوبية الغربية».

وقال مراسل لفرانس برس في الأحياء الشرقية المحاصرة من قوات النظام في مدينة حلب ان أكثر من مئة غارة استهدفت المدينة وريفها بعد منتصف الليل حتى ساعات الفجر، الامر الذي منع السكان من النومنظرا لشدة القصف. واشار الى ان الغارات لم تتوقف الا بعد ان بدأ هطول المطر بغزارة صباحا.

وادى القصف بعد منتصف الليل على حي السكري في شرق مدينة حلب الى تدمير مبنى من ستة طوابق بالكامل .

وفي الاحياء الغربية من حلب الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، قال احد السكان عبر الانترنت لفرانس برس ان السماء بقيت مضاءة جراء كثافة القصف خلال ساعات الليل.

وافادت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» الاربعاء بمقتل شخصين واصابة سبعة آخرين بجروح «جراء قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الارهابية على حي صلاح الدين في حلب».

ودارت وفق المرصد اشتباكات عنيفة بعد منتصف الليل بين قوات النظام وحلفائه من جهة والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة اخرى جنوب غرب مدينة حلب، ترافقت مع تنفيذ طائرات حربية غارات كثيفة علىمناطق الاشتباك.

واشار المرصد الى «تقدم لقوات النظام في المنطقة» حيث استعادت السيطرة على ابنية عدة كانت خسرتها الشهر الماضي. في نيويورك، يعقد مجلس الامن الدولي الاربعاء اجتماعا حول سوريا على ضوء التصعيد الميداني الاخير.

وازداد منسوب التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا امس، بعدما حملت واشنطن موسكو مسؤولية استهداف قافلة مساعدات انسانية في بلدة اورم الكبرى في ريف حلب الغربي ليل الاثنين، ما تسبب بمقتل»عشرين مدنيا وموظفا في الهلال الاحمر السوري».

وقال مستشار الامن القومي الاميركي بن رودس الثلاثاء «كل المعلومات المتوفرة لدينا تشير بوضوح الى ان هذه كانت ضربة جوية» وبالتالي فان المسؤول عنها «لا يمكن ان يكون الا أحد كيانين: إما النظامالسوري وإما الحكومة الروسية».

وردت وزارة الخارجية الروسية بالقول انها «تابعت باستياء وغضب (…) محاولات بعض حماة الارهابيين واللصوص لالقاء اللوم» على الطيران الروسي والسوري في هذا القصف.