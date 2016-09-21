‎شائعات في الشارع المصري بعد ظهور جمال مبارك في أماكن عامة

– September 21, 2016

‎القاهرة – مصطفى عمارة

‎عاد الجدل من جديد وسط كمية هائلة من الشائعات حول عودة جمال مبارك للمشهد السياسي عقب ظهوره المكثف خلال الايام الماضية فى عدد من الاماكن العامة وسعي المواطنين لالتقاط صورة معه . وترافق هذا الظهور مع انباء ترددت عن اتصالات اجراها جمال مبارك مع عدد من رجال الاعمال ورموز النظام السابق لتأسيس حزب يحمل اسم مستقبل وطن، يكون واجهة سياسية لعودته للمشهد السياسي ولو من خلف الستار وهو ما دفع المؤيدين للسيسي الى مطالبته بتأسيس حزب سياسي يكون داعما له خلال الانتخابات القادمة.

‎ واكد د/ حسام بدراوي اخر رؤساء الحزب الوطني فى تصريحات خاصة ل (الزمان) ان هناك امكانية لحدوث تحالف بين جمال مبارك وكل من الاخوان والسلفيين مقابل عودتهم للعمل السياسي ،فيما اكد عدد من قادة حركة آسفين يا ريس والتى تدين بالولاء الكامل للرئيس مبارك ان جمال مبارك يمتلك شبكة واسعة من العلاقات مع العاملين فى سوق المال سواء داخل مصر او خارجها سوف تمكنه من العودة بقوة للمشهد السياسي.

‎ فى السياق ذاته اكدت مصادر مقربة من الرئيس مبارك ان الرئيس السابق ابلغ المقربين له ان فرصة جمال مبارك كبيرة اذا ترشح خلال الانتخابات القادمة لان هناك حنيناً لدى الشعب الى عصر مبارك بينما ابدت سوزان مبارك تخوفها من عودته نظرا للمشاكل التى المت بالاسرة من العمل السياسي .فى المقابل اكد عدد من رجال القانون ان جمال مبارك لا يمكنه الترشيح للانتخابات القادمة لانه ادين فى قضية مخلة بالشرف حتى لو تم رد اعتباره، فضلا عن الرئيس السيسي اعلن بالقطع عدم العودة الى الوراء مطلقاً . وقال خبير اجتماعي مصري ان الشعب المصدوم بتردي اوضاعه يوهم نفسه بحلول ليس لها اساس في الواقع .