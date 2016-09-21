التربية توافق على إجراء إمتحان المتغيبين للدورالثاني

– September 21, 2016

بغداد – تمارا عبد الرزاق

وافقت وزارة التربية على اجراء امتحان للطلبة المتغيبين في اليوم الاخير لامتحانات الدور الثاني للكورس. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة وافقت على امتحان الطلبة المتغيبين في اليوم الاخير من الدور للكورس المصادف 17 من ايلول الجاري). واضاف ان (الموافقة جاءت تقديرا للظروف التي يعيشها البلد والتي اثرت على وصول بعض الطلبة الى مدارسهم اثناء مدة الامتحانات). واوضح البيان ان (الوزارة دعت الطلبة المتغيبين الى استغلال الفرصة ومراجعة مدارسهم بالسرعة الممكنة). متمنية (لهم النجاح والتعويض وبما يخدم البلد).إستئناف عمل مرور صلاح الدين بعد إعادة التأهيلتكريت – مازن عبد الحميد تعتزم محافظة صلاح الدين إعادة تأهيل وتشغيل معمل اللوحات المرورية في المحافظة ومنح اجازات القيادة وتنظيم عمل باقي الاقسام المرورية.وقال بيان لمكتب المحافظ أحمد عبد الله الجبوري امس ان (الجبوري تفقد ميدانيا مديرية مرور المحافظة واطلع على معاملها المعطلة بسبب العمليات الارهابية والعسكرية قبيل تحرير مدينة تكريت ووجه بصرف مبالغ مالية لأعادة تاهيل وترميم المعامل الاساسية وساحات الاختبار واقسام المديرية والفحص الالكتروني من اجل تسهيل معاملات المواطنين وانجازها بصورة قانونية وسريعة).واكد مدير مرور المحافظة العقيد يوسف تركي بحسب البيان ان (المديرية العامة في بغداد اطلعت وبصورة مباشرة على الاضرار المادية التي الحقت بدوائر المرور واقسامها وستباشر بفتح معاملها ومنح اللوحات والاجازات بعد اعادة التأهيل واستقبال المراجعين بصورة منظمة)