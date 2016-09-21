 ‎الملا ياسين رؤوف : انفصال كردستان عن العراق غير مناسب الآن وإيران تقصف بعلم حكومة بغداد

– September 21, 2016

‎الملا ياسين رؤوف ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في القاهرة لـ (الزمان):

‎القاهرة – مصطفى عمارة

‎شهدت الايام الماضية جدلا حادا في العراق حول تصريحات قادة اقليم كردستان العراق عن إجراء استفتاء لاستقلال كردستان وعن إمكانية إجراء هذا الاستفتاء وتبعاته وعلاقة الاقليم الكردي شبه المستقل وغيرها من المواضيع الاخري كان ل (الزمان) هذا الحوار مع الملا ياسين رؤوف ممثل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ،الذي يتزعمه جلال طالباني ،بالقاهرة

‎س/ فى ظل الظروف الاقليمية والدولية التى تمر بها المنطقة فى الفترة الراهنة هل تري ان من الافضل انفصال اقليم كردستان عن الطرق بشكل نهائي ام ان الامر يتطلب حدوثة بشكل تدريجي ؟

‎ليس هناك كرديا واحدا لا يحلم بالانفصال وتكوين دولة مستقلة لان غالبية الاكراد يعانون فى الوقت الراهن من تدهور اوضاعهم المعيشية وان اصلاح تلك الاوضاع يتطلب اقامة كردستان المستقلة او الكبري بشكل واضح ولكن باعتقادي ان الوضع الاقليمي والدولي لا يسمح بالاستقلال والدول العربية المجاورة وتركيا لن نسمح بذلك فضلا عن ان تفكك الدولة يشجع التنظيمات الارهابية والقوي الخارجية على تحقيق اطماعها فى السيطرة على العراق بشكل كامل من خلال تفتيت كيان كامل يعيش من عصر طويل المدي وهذا لن نسمح بة رغم حكمنا بكيان مستقل وبالتالي فأن تكوين هذا الكيان لم يحن بعد والامر يحتاج الى صبر وحكمة

‎س/ وما هي حقيقة الخلافات بين اعضاء نواب كردستان حول هذا الامر ؟

‎لا توجد خلافات فى مسألة الاستفتاء لكن الخلاف فقط فى توقيت الانفصال والامر يتطلب مشاورات بين القيادة السياسية التركية مع قيادة الاحزاب العربية على هذا المبداء كما حدث فى جنوب السودان التى لم تنفصل الا بعد 6 سنوات من الاستفتاء اما مسالة تقسيم العراق واستقلال الكرد من عدمة فان ذلك مرهون بموقف الحاكمين فى العراق من مسالة حقوق المواطنة المتساوية القائمة على الاحترام والتقدير للقيادة الكردية

‎س/ وما هي طبيعة العلاقات التى تنشأ فى المرحلة المقبلة بين اقليم كردستان والحكومة المركزية فى العراق وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية وعلى راسها تصدير النفظ ؟

‎الحديث عن اهمية تصدير النفط بالنسبة لنا يوحي بأن اقليم كردستان يتجة للاستقلال لكن الواقع ان اسعار النفط الان منخفضة على الرغم ان خط انابيب النفط التابع لحكومة كردستان العراق يعمل بصورة طبيعية ويضخ حاليا 130 الف برميل يوميا من النفط الخام ويرجع ذلك الى سيطرة تنظيم داعش على بلدات قرب المنطقة الكردية مما ادي الى قطع خطوط تصدير النفط بصورة سليمة اما بالنسبة للعلاقات الاقتصادية فالوضع الاقتصادي الكردي يعاني من ركود ليس فقط على المستوي العربي بل ايضا على المستوي العالمي حيث يعاني الاقتصاد العالمي الان من ركود واعتقد ان حل مشكلة الاقتصاد التركي ياتي من خلال التخلص من التوغل الارهابي بالمنطقة العراقية والعربية بشكل عام ولهذا توصلت بغداد واربيل الى اتفاق لبيع النفط الكردي على ان ترسل كردستان العراق ايرادات بيع 150 الف برميل من النفط يوميا الى الحزينة المركزية وهو ما يمثل نصف اجمالي الانتاج

‎س/ وهل تري ان انفصال كردستان العراق سوف يشجع الاكراد بمناطق اخري وعلى راسها سوريا على الانفصال وتكوين دولة اتحادية مع كردستان العراق ؟

‎هذ المسالة ليست بيد الأكراد وحدهم بل بوضعية البلاد التى يعيشون بها فالأكراد فى سوريا لا يزيد عددهم عن مليوني كردي ويعتبر عددهم صغيرا اذا ماتو بعدد الأكراد فى الدول المجاورة حيث يقدر عددهم فى العراق بحوالي من 5 الى 6 ملايين وفى ايران 8 ملايين وفى تركيا من 14.5 الى 15 مليون وبالتالي فان الأكراد فى سوريا لا يرجون فى الوقت الحالي سوي فى المشاركة فى القضايا التى تعاني منها سوريا ووضع حول للتسوية السورية بعد استبعادهم وتهميشهم من قبل تركيا

‎س / وهل تعتقد ان دول الجوار كتركيا يمكن ان تسمح بانفصال كردستان العراق دون تدخل ؟

‎ان دولة تركيا كدولة وسياسة وقادة يعملون من اجل الا يكون للشعب الكردي كيان متكامل وقد اكدت الحكومة التركية بشكل رسمي معارضيها الشديدة لانفصال اقليم كردستان بعد الهجوم الذي شنه مقاتلو تنظيم الدولة الاسلامية وسيطرتهم على مناطق واسعة بالعراق

‎س/ وما هي ابعاد التدخل الايراني فى كردستان ؟

‎لا يوجد تدخل ايراني فى كردستان لكن هناك علاقات سياسية وعسكرية تربط ايران بالاكراد ونحن حريصون ان تكون لنا علاقات طيبة مع باقي الدول خاصة اننا منشغلون بمحاربة تنظيم داعش ولا نريد فتح مشاكل مع جبهات اخري كايران وقيام ايران بقصف مناطق حدودية تعتقد انه يوجد بها تواجد للمعارضة الكردية يتم ذلك بعلم الحكومة المركزية التى لم تحرك ساكنا

‎س/ وهل ستشارك قوات البشمركة فى المعركة القادمة لتحرير اقليم الموصل ؟

‎نعم ستشارك لان المصالح والحدود مشتركة وقد اعلنت واشنطن منذ فترة عرزمها عن تقديم مساعدات مالية لاقليم كردستان لدفع رواتب قوات البشمركة لبدء استعداد الاف العناصر للمشاركة فى تحرير الاقليم فتحرير الموصل امر مستحيل دون مشاركة قوات البشمركة وستكتفي تلك القوات بتقديم الاسناد لحماية الاهالي المحافظة سوف يصطفون الى جانب قوات البشمركة فى معركة تحرير الموصل ومنذ عام 2015 حررت قوات البشمركة عدة مناطق من محافظة نينوى

‎س/ ما رؤيتك لطلب الخارجية العراقية تغيير السفير السعودي فى بغداد وهو الخلاف الذي اثار خلاف بين السنة والشيعة ؟

‎ارى ان السفير السعودي تجاوز مهامه الدبلوماسية وتدخل فى شئون الدولة الداخلية وهذه مسألة ضد البرتوكول كما اطلق تصريحات تغذي الفتنة الطائفية ومثلما شكلت عملية وجود السفير السعودي انقساما شعبيا وسياسيا فان عملية استبداله ستولد انقساما جديدا فلقد رحبت الكتل السياسية الشيعية الموالية لايران بأستبداله واعتبرت ان استبداله جاء متأخرا .