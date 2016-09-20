أسئلة عن الموصل من دون علامات استفهام

– September 20, 2016

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فاتح عبد السلام

تصلني أسئلة كثيرة من القراء حول معركة الموصل ..هل ستقع قريباً ،هل هي في عهد أوباما ليدعم بها رفيقة دربه هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية أم ستكون من مسؤولية الرئيس القادم أم ما بين الرئيسين القديم والجديد وحين تسير الولايات المتحدة برئيس من دون فاعلية في خلال الفترة الميتة. وهي تطول المعركة حتى تباد المدينة ،وهل يقدم أي ثمن مهما غلا من أجل تحريرها، وهل الامريكان جادون في انجازالمهمة ، ولماذا يتحدث الرئيس الامريكي أوباما بمعلومات يعرفها القاصي والداني حول مواعيد القتال في الموصل ،وهل تلك المعركة أساسية ضد الارهاب ، وهل حقاً ينتظرها العالم أم ان عيون النازحيم من أهالي نينوى وحدها ترتقب الحدث الآتي ، وهل ان القضاء على التنظيم الارهابي هو القضاء على سواه من التنظيمات الارهابية التي تتخذ من القوانين المجيرة ستاراً لصالحها، وهل تشارك مليشيات ممولة من الحرس الثوري الايراني في التحرير ، وهل تحدث انتقامات من الاهالي لأنهم كانوا خاضعين للاحتلال الداعشي أم سيلقون معاملة حسنة على تحملهم وصبرهم وتضحياتهم حيث فقدوا خمسة آلاف من افضل شبابهم بيد جلادي التنظيم . وهل تكرر الموصل الاخطاء وتعيد انتخاب شخصيات هزيلة لم يحافظوا عليها ، وهل نقبل بالجيش التركي مخلصاً لنا من الارهاب ، وهل يجري تقسيم الموصل الى اقليم من محافظات أم انها ستنقسم الى ساحلين أيمن وأيسر اذا تفجرت جسورها الست ، وهل سيلقي مسؤول حكومي أم كردي أم أمريكي خطاب تحرير الموصل ، وهل ستظهر مقاومة الموصل من الابطال الذي أقضوا مضاجع داعش ليدخلوا الحياة السياسية ويكتسحون القمامة وسقط المتاع ، وهل ترى مستقبلاً آمناً للموصل وهل تتغلب على أسواقها مطاعم كي إف سي وماكدونالدز أم مطاعم السفنجون أم مطاعم كباب أزمير ، وهل صحيح ان اطلاق اللحية بعد التحرير يعد من الجرائم التي يحاسب عليها القانون ، وهل ان أهل الارياف سيعاملون معاملة خاصة كون بعضهم كان حواضن كبيرة لداعش واستحلوا بيوت النازحين وسبوا النساء اليزيديات. وهل سيتم الغاء الألقاب العشائرية ويحل لقب الموصلي على مليونين من اهالي الموصل الذين سيرضون اعلاء الانتماء للموصل فوق الانتماء للعشيرة لكي تنجو العشائر التي لوثت سمعتها حفنة من المنحرفين والأشرار.

وهل سنقضي ليالي الصيف المقبل في المقاهي على دجلة

الاسئلة مستمرة في الانهيال حتى لم يعد لي مجال للإجابة عليها .

رئيس التحرير

fatihabdulsalam@hotmail.com

لندن