خُطَّة ناجحة لخطف كرسي في الانتخابات

– September 20, 2016

زمان جديد

عبد الحق بن رحمون

لكي تخطف عزيزي المرشح الكرسي أو المقعد أو حتى طنجرة الضغط في الانتخابات التشريعية التي ستجرى بالمغرب في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ،

أولا : عليك أن تتحلى بصفة الطراطين، ومن هم الطراطين؟ الطراطين كما وصفتهم البلاغة المغربية، أن تقلل من كثرة الفهامة والعياقة، وتنزل إلى الشارع والدوار والدشر إذا كنت من أهل المناطق الجبلية وتخاطبهم بلغتهم وبدارجتهم وبخصوصيتهم المحلية، لا أن تتكلم معهم بلغة المدرسة و(السكويلة) . وتأكد أنك إذا فعلت هذا وتحدث معهم بلغة قرأتها في المقهى وفي المقرات الحزبية المكيفة، اعلم أنهم سيبصقون عليك، قبل أن تولي ظهرك في حملتك اتجاه مواطنين آخرين. عزيزي المرشح، أو وكيل اللائحة أو وصيفه؛ إذا كنت تجري حملة انتخابية في مدشر أو قرية أو حي شعبي لا توزع الهدايا مثل الحلويات(الفانيد) والشكلاط على الأطفال والسكر والشاي والزيت على الأسر المعوزة، فهذه عادة سيئة وقد تجر عليك الصداع والبلاء من طرف خصومك؛ ويقولون إنك تشتري الأصوات الانتخابية . ومن الأفضل أن توزع هدايا أكثر فائدة ومردودية، من أجل أن تساهم في محاربة الأمية المعلوماتية. وزع على الذين يفترض أن يصوتوا عليك، هدايا مثل أجهزة لوحية تابلت سامسونج جلاكسي، وهواتف ذكية من نوع أيفون وحواسيب مختلفة من ماركات رفيعة على الأطفال والكبار، لأنك ستنال التواب في الدنيا والآخرة في محاربة الأمية وسيظلون يذكرونك بالخير سواء فزت أو لم تفز ولن ينسوا جميلك عليهم ولما تظهر عند نجاحك نجاحك في التلفزيون الرسمي بطربوشك الأحمر وجلابيتك الناصعة البياض، تأكد أنهم لن يندموا أبدا لأنهم منحوك صوتهم لأنك تعاملت معهم بذكاء مفرط وإياك أن توزع علب السجائر في حملتك الانتخابية فهذه عادة سيئة، وقديمة، قد تتهم أنك تهدد صحة المواطنين وتحرضهم وتشجعهم على التدخين المسبب للسرطان.

ثانيا : اعتاد عدد من وكلاء اللوائح أن يوزعوا سندويشات على الأجراء والعاملين والمياومين معهم طيلة أيام الحملة الانتخابية … لذا تجنب السندويشات أن تكون وجبة يومية، لأنها تحتوي على الفلفل الحار والمايونيز والبهارات، مما يتسبب في أعراض جانبية في الهضم والأمعاء، مما يقلل نشاط العاملين معك، وتقل مردوديتهم ويسخطون على اليوم الذي رأوا فيه وجهك في مرآة الحزب.

ثالثا: الخطة الأخيرة والتي ستقودك إلى البرلمان بكل ثقة وعزيمة في النفس، اتخذ شعار الكذب، لأن العرب قديماً قالت: ” أعذب الكلام أكذبه” ، ولكي يتفوق مدير حملتك الانتخابية على الخصوم، عليه بشرب ” الويسكي” لكن حذاري من الإفراط في الشرب، لأنه يمكن أن يحدث فقدان للوعي وأقصى مستويات الاستهلاك يمكن أن تؤدي إلى التسمم الكحولي والموت. وإنما القصد بشرب الويسكي باعتدال وبجرعات متفاوتة وعلى مراحل من شأنه أن يكسب إدارة حملتك مواجهة وخطابة في الكلام، خطابة يفهمها الجميع وتقنعهم، لأن الكذب عزيزي المرشح مفيد ومهم لكسب رهانات الكرسي مهما كانت الصعاب المادية واللوجيستيكية التي من المفترض أن تواجهك في طريق الانتخابات.

رابعا: إذا وضعت ثقتك في هذه الخطط، اجعل النية في قلبك قبل حزبك عزيزي المرشح، واقصد الله في دعائك، بكرة وأصيلا، لكن لابأس ومن باب جر الخواطر أن تتوجه عند شوافة (عرافة) مشهورة بدرب السلطان بقيسارية الحفاري بالدار البيضاء، لتقرأ طالعك وتكتب لك حجاب القبول، تعلقه في عنقك طيلة أيام الحملة الانتخابية، واطلب منها أن تضع لك حجابًا خاصا ليوم التصويت .