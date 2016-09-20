أسبوع لندن للأزياء يسلتهم معروضاته من الأشكال الهندسية

– September 20, 2016

لندن -(رويترز) – استلهم مصممو الأزياء الأشكال الهندسية وأزياء الثمانينات والأزياء البريطانية في إنتاج تصميماتهم المشاركة في أسبوع لندن للأزياء في مطلع الأسبوع مع اتجاه المزيد من العلامات التجارية لبيع منتجاتها سريعا بعد عرضها في عروض الأزياء. وأصبحت علامة توب شوب أحدث علامة تقدم لزبائنها فرصة لشراء التصميمات مباشرة بعد عرضها يوم الأحد حيث ارتدت عارضات الأزياء تصميمات مطبوعة بألوان الحمار الوحشي وتنورات مقطوعة من على الفخذ. وأضافت الفساتين المزركشة والسترات الضخمة إحساسا بأزياء الثمانينات. وقالت توب شوب إنها المرة الأولى التي تباع فيها أزياء مباشرة بعد عرضها على منصات العرض.

وقالت المغنية فوكسز في العرض «بالنسبة لعلامة تجارية… مثل توب شوب هذا نوع من الأسعار المعقولة… من الرائع أن يصبح بإمكانك رؤيته (التصميم) على منصة العرض ثم الحصول عليه مباشرة.» وأعلنت علامة بيربري للمنتجات الفاخرة والتي تعرض مجموعاتها لملابس النساء وملابس الرجال يوم الاثنين في فبراير شباط أنها ستبدأ بيع الأزياء المعروضة على منصات العرض في المتاجر وعلى الإنترنت فور الانتهاء من عرضها في سبتمبر أيلول. وعادة ما ينتظر مسايرو خطوط الأزياء شهورا لوصول الأزياء المعروضة في عروض الأزياء الموسمية إلىالمتاجر.

ويستمر أسبوع لندن للأزياء أكثر من خمسة أيام حتى الثلاثاء وعرض خلاله مصممون آخرون خطوطهم لربيع وصيف 2017 يوم الأحد ومن بينهم مصممة الملحقات أنيا هندمارش التي أتت برؤية عصر الفضاء إلى العاصمة.

وسارت عارضات ارتدين أوشحة رأس بيضاء على منصة دائرية بيضاء وارتدين معاطف زاهية الألوان وحقائب يد مزينة بأشكال هندسية. وقالت هندمارش في بيان «كنت منشغلة هذا الموسم بالعلاقة بين الهندسة والفن.» وفي مولبيري تحول المصمم الإبداعي جوني كوكا إلى الأزياء البريطانية – مثل الأزياء الخاصة بالجيش والأزياء المدرسية وكذلك السترات وملابس الريف – إذ عرض مجموعة كبيرة من التصميمات الزيتونية اللون التي تعود للأربعينات من السترات والتنورات وملابس البحرية المقلمة فضلا عن الحلل العنابية اللون.