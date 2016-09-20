 تجربة ناجحة على محرك جديد لصاروخ فضائي

– September 20, 2016

سيول-أ ف ب – اجرت كوريا الشمالية بنجاح تجربة على الارض لمحرك جديد وقوي لصاروخ فضائي، كما افادت وكالة الانباء الرسمية الثلاثاء. وقالت الوكالة ان هذا المحرك يؤمن للبلاد «قدرة نقل كافية لاطلاق انواع مختلفة من الأقمار الصناعية، بما في ذلك اقمار اصطناعية لمراقبة الارض». واضافت ان التجربة جرت في قاعدة سوهاي الفضائية في غرب البلاد تحت اشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون الذي دعا على اثرها المسؤولين والعلماء والفنيين الى «انجاز التحضرات اللازمة لاطلاق القمر الاصطناعي في اسرع وقت ممكن». كما دعا كيم الى اجراء المزيد من عمليات اطلاق الصواريخ من اجل ان تتمكن «البلاد من ان تمتلك في غضون سنوات قليلة اقمارا اصطناعية تدور في المدار الجغرافي الثابت». ويأتي هذا الاعلان في الوقت الذي سرت فيه تكهنات حول امكانية ان يحتفل النظام الستاليني في 10 تشرين الاول/اكتوبر بالذكرى السادسة والثمانين لتأسيس «حزب العمال الكوري»، الحزب الحاكم والاوحد في البلاد، باطلاق قمر اصطناعي.

واجرت كوريا الشمالية في بداية ايلول/سبتمبر تجربتها النووية الخامسة والاقوى، وذلك بعيد اطلاقها العديد من الصواريخ البالستية.

وندد المجتمع الدولي بهذه التجارب التي تنتهك قرارات الامم المتحدة فيما يعتزم مجلس الامن فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.

من جهتها، تسعى الصين، حليفة بيونغ يانغ الوحيدة، الى استئناف المفاوضات السداسية مع كوريا الشمالية والتي تضم ايضا الولايات المتحدة واليابان وروسيا وكوريا الجنوبية.