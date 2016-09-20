تغريم مدرب بريطاني بسبب سوء السلوك

– September 20, 2016

لندنرويترز أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم امس تغريم مارك هيوز مدرب ستوك سيتي ثمانية آلاف جنيه إسترلينيعشرة آلاف دولار بعد أن أقر بذنبه في تهمة سوء السلوك خلال الخسارة صفر أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الممتاز. وطرد هيوز من المنطقة الفنية في مواجهة توتنهام في العاشر من سبتمبر أيلول الجاري بعدما احتج بشدة على قرار الحكم منح بطاقة صفراء لمهاجمه ماركو أرناوتوفيتش لادعاء السقوط.. وذكر الاتحاد في بيان تم تغريم مارك هيوز ثمانية لاف جنيه بعدما تقبل العقوبة نتيجة توجيه تهمة سوء السلوك له.

ويتذيل ستوك الذي دخل مرماه هدفا في خمس مباريات بالدوري الممتازجدول ترتيب الدوري بنقطة واحدة.

ويستضيف ستوك سيتي منافسه هال سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بعد غد الأربعاء.