‎إنكسار داعش في الشرقاط والجيش العراقي ينجز الصفحة الأولى

– September 20, 2016

اربيل – تكريت – كركوك – الزمان

انجزت أمس بنجاح كبير القوات العراقية الصفحة الاولى من عملية لاستعادة قضاء الشرقاط في شمال العراق من تنظيم داعش الذي انكسرت دفاعاته وهربت عناصره بشكل لافت ،وهي خطوة على طريقتحريرالموصل معقل التنظيم قبل نهاية العام الحالي ،كما قال الرئيس الامريكي والحكومة العراقية امس .وقال جنرال أمريكي كبير يوم الاثنين إن القوات العراقية ستكون مستعدة لعملية الموصل التي طالانتظارها في أكتوبر تشرين الأول في أحدث مؤشر على أن حملة شاملة لانتزاع السيطرة على المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية باتت وشيكة.

لكن الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة قال لمجموعة صغيرة من الصحفيين إن توقيت الهجوم يرجع لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وتقع الشرقاط القضاء الاخير المحتل في محافظة صلاح الدين على بعد 120 كيلومتر إلى الجنوب من الموصل على ضفة نهر دجلة وتحاصرها القوات العراقية والمليشيات الشيعية المتحالفة معها. وعشرات آلاف المدنيين محاصرون في البلدة التي انتشر فيها داعش مبكرا ً. ويحذر مسؤولون منذ أشهر من وقوع كارثة إنسانية داخل المدينة حيث يعيش السكان تحت الحكم المتشددادواعش قساة معظمهممن ذوي السوابق ومنحرفون ، ويقولون إن إمدادات الغذاء تضاءلت فضلا عن ارتفاع أسعار السلع.

واتخذت القوات العراقية مدعومة بالشرطة المحلية ومقاتلين من عشائر سنية مواقع لهم على خمسة محاور الثلاثاء وتقدمت عبر خمس قرى لكن رئيس بلدية ومصدر من قيادة عمليات صلاح الدين التي تشرفعلى العمليات العسكرية في المنطقة قالا إن القوات كانت ظهر امس الثلاثاء مازالت تبعد مسافة 13 كيلومترا عن وسط البلدة. فيما ثار الاهالي على حراس سجن لداعش في الشرقاط وقتلوا الحراس وحرروا ابناءهم . وقال المسؤولان المحليان إنه لا توجد حتى الآن مقاومة تذكر باستثناء بعض القنابل المزروعة على الطريق. وقالت وسائل إعلام حكومية إن قوات الأمن قامت بإبطال مفعول سيارات ملغومة وتحييد قناصة. وأظهرت لقطات مصورة عرضها التلفزيون لغارة جوية قرب مجمع سكني جنوبي الشرقاط أعمدة دخان رمادية تتصاعد من واد قليل السكان.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في رسالة بثها التلفزيون من نيويورك حيث يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن القوات العراقية ستستعيد أيضا منطقتين في محافظة الأنبار بغربالبلاد. ويحفر تنظيم داعش خندقا حول الموصل في شمال العراق استعدادا لمعركة طويلة وصعبة ضد القوات الحكومية العراقية المدعومة من الولايات المتحدة لاستعادة المدينة. وسقطت المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة في قبضة التنظيم المتشدد في عام 2014 في تقدم خاطف وسيكون الهجوم لاستعادتها أكبر معركة يخوضها التنظيم.

ويقول سكان إن المقاتلين يغلقون أحياء بكاملها ويحفرون شبكة من الأنفاق في المدينة لتعطيل تقدم القوات الحكومية.

وعمل التنظيم جاهدا هذا الشهر على حفر خندق باتساع مترين حول المدينة ووضع خزانات نفط بالقرب منها لعمل نهر من النيران يعطل تقدم القوات ويحجب الرؤية عن طائرات الاستطلاع وفقا لما ذكرهمسؤولون عسكريون عراقيون كبار وسكان من الموصل ومسؤولون محليون خارج المدينة. ويمكن أن تبدأ معركة استعادة الموصل في وقت قريب قد يكون خلال الشهر المقبل. وفقد التنظيم المتشدد مساحات كبيرة من الأراضي التي استولى عليها في العراق وسوريا المجاورة في عام 2014. وقال صباح النعماني المتحدث باسم قوة مكافحة الإرهاب المتوقع أن تتقدم الهجوم «خنادق النفط والأنفاق والهجمات الانتحارية لن تنقذ داعش من الهزيمة لكنها ستجعل من المعركة أكثر صعوبة.» وأضاف «نحن واثقون من أن داعش سيقاتل حتى آخر عنصر من عناصره لكي يبقى في الموصل.» وهناك منفذ من الخندق على مشارف المدينة من جهة الغرب ليتمكن المقاتلون من التسلل عبرها إلى الصحراء وإلى سوريا لتوحيد صفوفهم إذا ما قرروا في نهاية الأمر تسليم الموصل. وتقع الموصل الغنية بالآثار الإسلامية قلب حدود الدولة التي كان يسعى التنظيم لإقامتها. وفي المسجد الرئيسي بالمدينة أعلن أبو بكر البغدادي عام 2014 عن تأسيس دولة خلافة تمتد على مساحات كبيرة منأراضي العراق وسوريا. وقال المحلل واللواء السابق بالجيش العراقي جاسم البهادلي إنه مع بقاء العديد من سكان المدينة بداخلها أصبح المدنيون مصدر قلق للذين يخططون للهجوم المزمع. ويزيد وضع مستودعات النفط حول مناطقسكنية من خطر أن تضرم غارات جوية نيرانا ضخمة فيها. وإضافة إلى الخندق أظهرت صور التقطها السكان وأطلعت عليها رويترز أن المتشددين أغلقوا أحياء في وسط المدينة بإقامة جدران أسمنتية فوق بعضها البعض في الطرق الرئيسية.وقال مسؤولون محليون وسكان إن عشرات الشاحنات شوهدت في وقت سابق هذا الشهر تحمل حواجز مماثلة إلى المطار على المشارف الجنوبية للبلاد والتي قد تكون نقطة دخول للقوات المهاجمة. وقال العقيد محمد عدنان الطائي من الجيش العراقي إن المتشددين يستخدمون الجدران لجعل مطار الموصل غير مؤهل لهبوط طائرات فيه. وكانوا استخدموا الأسلوب نفسه قبل فرارهم من قاعدة القيارة الجوية على مسافة 60 كيلومترا جنوبي الموصل والتي تساعد الولايات المتحدة في تجهيزها لاستخدامها كمركز لوجيستي في عملية الموصل. وقال عبد الرحمن الوكاع عضو المجلس المحلي إن تكتيكات تنظيم الدولة الإسلامية تشير إلى أن التنظيم يعمل جاهدا على تعطيل تقدم القوات الحكومية. ويقول شهود من الموصل إن المتشددين يعملون جاهدينعلى شق الأنفاق وهو أسلوب استخدموه في السابق في شن هجمات على القوات العراقية وتخزين الإمدادات والاختباء من الغارات الجوية. وقال أحد السكان من حي سومر في جنوب شرق الموصل لرويترز «استطيع أن أرى الدواعش يحفرون الأنفاق في كل مكان ويغطون مداخلها بأغطية المجاري. الحي الذي يقع فيه بيتي أصبح جزءا من شبكةأنفاق تمتد إلى الأجزاء الأخرى من المدينة.»

وأشارت لقاءات عبر الانترنت مع خمسة من سكان الموصل بعضهم مازال داخل المدينة إلى أن التنظيم يحكم قبضته في محاولة لتجنب الاستياء الشعبي والانتكاسات العسكرية بما في ذلك اغتيال كبار القادة.

وزادت عمليات تفتيش المنازل في الشهرين الماضيين لملاحقة مقاتلين أعلنوا ولاءهم للتنظيم لكن يبدو أنهم انشقوا. وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة إن عناصر المخابرات في الموصل تقدم إحداثيات دقيقة لمواقع تنظيم الدولة الإسلامية ولتنفيذ اغتيالات ضد التنظيم ،واعلنت كتيبة أولياء الموصلعن عدد من العمليات الناجحة ضد داعش داخل الموصل ..