اجتماع أمريكي روسي لإحياء الهدنة في سوريا

– September 20, 2016

قافلة المساعدات السورية رصدت من الجو قبل التعرض لهجمات

نيويورك – بيروت – الزمان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا اتفق الثلاثاء على الحاجة لمواصلة وقف إطلاق النار في مختلف أنحاء سوريا بموجب خطة أمريكية روسية على الرغم من استمرار أعمالالعنف في سوريا.

وأضاف جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأمريكة في بيان «بحث الأعضاء أيضا أهمية مواصلة ممارسة الضغط على جماعتي داعش وجبهة النصرة الإرهابيتين مع الإقرار بصعوبة فصل النصرة عنالمعارضة المعتدلة في بعض مناطق البلاد.» واجتمع وزيرا الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرجي لافروف ونظرائهما من دول أخرى كبرى وقوى إقليمية في نيويورك الثلاثاء لبحث سبل إحياء وقف إطلاق النار في سوريا الذي انهار بعد ضربةجوية على قافلة مساعدات إنسانية. وتساءل وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن كان الأمر ميؤوسا منه بالفعل. وعلقت الأمم المتحدة كل شحنات المساعدات لسوريا بعد الهجوم الدموي أمس الاثنين (19 سبتمبر أيلول) على قافلة تحمل مساعدات إنسانية إلى بلدة قرب حلب فيما انهار وقف إطلاق النار الذي استمرأسبوعا برعاية أمريكية روسية بسبب تجدد العنف. وقال الهلال الأحمر السوري إن مدير أحد مكاتبه المحلية و»نحو 20 مدنيا» قتلوا في الهجوم. فيما قال عدة شهود إن طائرة مراقبة حلقت في السماء خلال الساعات التي سبقت تعرض قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة لهجوم من جانب طائرات حربية أمس الاول الاثنين مما أدى إلى مقتل عمال إغاثةوتدمير 18 شاحنة تقل إمدادات إنسانية. وتقول المعارضة وعمال الإنقاذ إن عملية الاستطلاع تظهر أن الغارات التي أثارت غضب الأمم المتحدة والدول الغربية كانت مقصودة وتكذب نفي الحكومة الروسية والسورية ضلوعهما في الهجوم. وقال ناشط معارض يدعى أبو شاهود كان حاضرا عندما وقع الهجوم أمس الاثنين أن النشطاء اعتقدوا في البداية أن شيئا ما سيحدث لأنه كان هناك أربع أو خمس طائرات في الجو لكنها لم تضرب فيالبداية.

أما حسين بدوي رئيس خدمة الدفاع المدني المحلية في بلدة أورم الكبرى والذي كان على بعد 100 متر من مستودع المساعدات عندما وقع الهجوم والذي أصيب بشظية في يده فذكر أن الهجمات الجوية التيأودت بحياة العمال الذين كانوا يفرغون شاحنات الإغاثة كانت مستمرة. وقال بدوي إنه كانت هناك نيران وشهداء ومصابون وإنه جرى انتشال أربعة ناجين وخمس جثث في البداية. وأضاف أن القصف كان مستمرا وأن فرق الإنقاذ لم تتمكن حتى من العمل. وقال إن الذين وصلوا في سيارات إسعاف لم يتمكنوا من الدخول .

وتابع أن العديد من سائقي الشاحنات والمتطوعين الذين كانوايقومون بإنزال المساعدات من على الشاحنات لقوا حتفهم. وتابع أن هذه منطقة ليس من المفترض أن تقصف فهي تنتمي إلى منظمة إنسانية دولية ومليئة بالمدنيين إذ أنها سكنية. وتقول كل من دمشق وموسكو إن طائراتهما ليست مسؤولة عن مهاجمة القافلة. وقالت روسيا إن مقاتلي المعارضة فحسب هم من كانوا يعرفون موقع القافلة. لكن الأمم المتحدة تقول إن جميع الأطراف كانوا علىعلم بمكان القافلة وإن الشاحنات كانت عليها علامات واضحة. وقع الهجوم على القافلة في الوقت الذي يتداعى فيه على ما يبدو وقف لإطلاق النار بدأ قبل أسبوع مع تصاعد العنف في أنحاء البلاد وإعلان الجيش السوري أن الهدنة انتهت. وتضع الحرب الرئيس السوري بشار الأسد المدعوم من روسيا وإيران وفصائل شيعية عربية مسلحة في مواجهة مجموعة من جماعات المعارضة السنية التي يلقى بعضها دعما من الولايات المتحدة وتركيا ودولالخليج العربية. وأودى الصراع المستمر منذ خمس سنوات بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشرد نصف سكان البلاد قبل الحرب وشهد هجمات بغازات سامة وحصارا لمدن وبلدات وغارات على المستشفيات. وقال الناشط المعارض أبو شاهود إن القلق استبد بالعمال بسبب وجود الطائرات لإخلاء المنطقة ومستودع تابع للهلال الأحمر العربي السوري قرب أورم الكبرى على بعد 14 كيلومترا غربي حلب حيث كانت 31شاحنة تحمل الطعام والملابس الشتوية تفرغ حمولتها. ويقول الهلال الأحمر العربي السوري إن رئيس مكتبه في البلدة قتل إلى جانب نحو 20 مدنيا آخرين. وقال مقاتل تابع للمعارضة ضمن فريق حراسة مرافق للقافلة إنها كانت مرصودة من السماء منذ مغادرتها حلب في الصباح مضيفا أن المقاتلين أطلقوا النار على الطائرات في محاولة لإسقاطها لكنهم أخطأواهدفهم.

ووصلت القافلة إلى أورم الكبرى في وقت متأخر من الصباح لإفراغ الطحين والملابس الشتوية والبطاطين والطعام والمستلزمات التعليمية لما يصل إلى 78 ألف شخص. وسلمها فريق من الهلال الأحمر من حلبإلى فريق آخر من أورم الكبرى للإشراف على إفراغ حمولة القافلة. طائرات من دون طيار وقال بدوي من الدفاع المدني إن الطائرات من دون طيار حلقت مرة أخرى اعتبارا من السادسة والنصف مساء تقريبا. وبدأت الغارات بعد السابعة مساء. وتضاربت الروايات بشأن ما إذا كانت طائرات مقاتلةأم هليكوبتر هي التي فتحت النار أولا وبشأن عدد الغارات والأسلحة المستخدمة.

بيد أن العديد من مقاتلي المعارضة ورجال الإنقاذ قالوا إن الهجمات نفذتها كل من الطائرات المقاتلة التي كانت تطلق صواريخ بالغة الدقة والتي من المفترض أن تكون روسية وطائرات مقاتلة تحلق على ارتفاعمنخفض وطائرات هليكوبتر تطلق نيران المدافع الرشاشة وتسقط براميل متفجرة غير دقيقة التوجيه والتي من المفترض أنها تتبع الجيش السوري.

وأشار العديد من نشطاء المعارضة إلى أن تلفزيون روسيا اليوم الذي تموله الحكومة الروسية كان قد أذاع أمس صورا مصدرها بث حي على موقع وزارة الدفاع على الإنترنت في موسكو كان يراقب وقف إطلاقالنار.

وأظهرت الصور مركز المساعدات في أورم الكبرى. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الوزارة قولها إن البث الحي أوقف في وقت لاحق من الاثنين لأن هجوم المتشددين دمر الكاميرا في جنوب غرب حلب.

أظهر تسجيل مصور لما بعد الهجوم فردا في الدفاع المدني يشير إلى مبان محترقة يحيطها الركام والقطاع المعدنية الملتوية والمركبات المدمرة موضحا أن ذلك نتيجة للهجوم.

وفي التسجيل المصور الذي وزعه الدفاع المدني استعرض فرد الدفاع المدني أشياء في الركام عليها شعارات المنظمات الخيرية الدولية والمحلية. وأمكن مشاهدة عمال آخرون يبحثون وسط الأنقاض.

وأظهرت الصور مبان محترقة وعبوات مساعدات مهملة وشاحنات متفحمة.

وقال عمار السلمو رئيس الدفاع المدني في حلب الذي كان في أورم الكبرى أمس إن الغارات دمرت إلى جانب مستودع الغذاء والشاحنات الثمانية عشرة مبنى لدار نشر تنتج الأدوات المكتبية والكتب المدرسية.

وأضاف أن الدفاع المدني لم يستطع إخماد النيران وانتشال المصابين والشهداء قبل الثالثة صباحا.