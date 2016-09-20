حاملة الطائرات ديغول تنطلق نحو معركة الموصل

– September 20, 2016

باريس – الزمان

ابحرت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول مساء الاثنين من فرنسا متوجهة الى الشرق الاوسط للمشاركة في حملة استعادة مدينة الموصل العراقية من تنظيم الدولة الاسلامية، على ما اعلنت قيادة اركانالجيش الفرنسي الثلاثاء.

وصرح المتحدث باسم قيادة الاركان الكولونيل باتريك ستيغر ان السفينة «ابحرت من تولون (جنوب) مساء امس وتواصل تدريباتها» قبل التوجه الى شرق المتوسط، من دون تقديم تفاصيل اضافية.

وكان ستيغر توقع في مطلع ايلول/سبتمبر ان تكون حاملة الطائرة عملانية «مع بدء الخريف» وستقدم «الدعم للقوات العراقية لاستعادة مدينة الموصل» الخاضعة للتنظيم الجهادي منذ 2014، على ما صرحوقتذاك. وستسهم «شارل ديغول» التي تحمل 24 طائرة مقاتلة «رافال مارين» في زيادة القدرات الجوية التي تخصصها فرنسا لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية ثلاثة اضعاف، اضافة الى 12 طائرة «رافال» متمركزة فيالاردن والامارات. على غرار خريف 2015 ستتمركز السفينة في شرق المتوسط لتكون اقرب الى سوريا والعراق.

كما ارسلت فرنسا مدافع سيزار الى الجيش العراقي استعدادا لهجوم الموصل، وهي بطاريات مدفعية تركب على شاحنات وتتمتع بمدى 40 كلم. هذه المرة الثالثة منذ كانون الثاني/يناير 2015 التي تشارك فيها «شارل ديغول» في مكافحة التنظيم الجهادي، وستكون المهمة الاخيرة لحاملة الطائرات الفرنسية الفريدة قبل عملية صيانة كبرى لمدة 18 شهرافي مطلع 2017. بعد سلسلة ضربات تلقاها التنظيم الجهادي بات وجوده محصورا حول معقليه الموصل في العراق والرقة في سوريا، فيما قطعت طرق تموينه الخارجي عبر تركيا منذ الهجوم التركي على طول الحدود التركيةالسورية.