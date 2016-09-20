252 مرشحة يتنافسن على 15 مقعداً للمرأة في مجلس النواب الأردني

– September 20, 2016

عمان – الزمان

أعربت أردنيات عن سعادتهن البالغة أثناء مشاركتهن في الانتخابات النيابية التي تُجرى في بلدهن الثلاثاء وتتنافس فيها 252 مرشحة على 15 مقعدا في مجلس النواب الثامن عشر.

وهذه أول انتخابات عامة تُجرى في المملكة الأردنية بعد التعديل الذي أُجري على قانون الانتخابات بما يسمح للأحزاب السياسية بالتقدم بقوائم مرشحين.

ويعني هذا تحولا عن نظام الفرد الواحد والصوت الواحد الذي كانت المملكة تطبقه منذ عام 1993.وتشهد هذه الانتخابات عددا قياسيا من المرشحات النساء بلغ 252 مرشحة يتنافسن على 15 مقعدا مخصصة للمرأة.

وبينما تدلي بصوتها في مركز اقتراع بعمان أكدت ناخبة تدعى لينا أبوزيد أهمية المشاركة في الانتخابات.وقالت «والله التصويت شي ضروري للأردن. وهذا حق لكل مواطن إنه ينتخب. كل مواطن يحب بلده لازم إنه ينتخب. وإن شاء الله..الله بيوفقهم.»وشددت ناخبة أخرى تدعى ريم عطعوط على أهمية مشاركة النساء في الانتخابات لتأكيد دورهن السياسي. وقالت «كثير مهم إن النساء يصوتوا عشان البرلمان .

عشان إحنا يكون لنا دورنا بالمجتمع. عشان ديمقراطية. نبين إنه أهمية قد إيش المشاركة. بيصير صوتنا مسموع أكثر. الأصوات بس إنه الواحدة تطلع المرأةكامرأة تطلع تنتخب. هذا قد إيش تغيرت عن زمان. كيف كانت فكرتنا عن زمان للمرأة وكيف هلأ (الآن) صارت فكرتنا للمرأة. يعني كثير مهم إن الواحد يكون عنده ديمقراطية ومشاركة.»ومع كثرة المرشحات في الانتخابات البرلمانية يأمل ناشطون أن يؤدي ذلك لتمكين المرأة بشكل أكبر في المجتمع الأردني المحافظ. وفي ذات الوقت ينتقد البعض النظام القائم على تخصيص حصة للمرأة قائلين إن نساء الأقل خبرة سياسية سوف يفزن بمقاعد على الأرجح. ويوضحوا أن ذلك يرجع إلى أن النساء المرشحات في مناطق أصغرلا يحتجن أكثر من نحو 200 صوت للفوز بينما تحتاج المرشحات في مدن أكبر لتصويت مزيد من الناخبين لصالحهن.

ونظم ناشطون في مارس آذار حملة من أجل زيادة الحصة المخصصة للمرأة في مجلس النواب الأردني إلى 23 نائبة لكن تم خفض العدد إلى 15 نائبة.