‎دبي تضم أكبر حديقة مائية عائمة في العالم

– September 19, 2016

‎دبي – رويترز : ‎افتُتحت بدبي في الآونة الأخيرة أكبر حديقة مائية عائمة في العالم تضم مزالج وأنفاق ومسارات بها حواجز وعمليات قفز على وسائد وتسلق جدران للأطفال والكبار على السواء. وتقع الحديقة العائمة على بعد مئات الأمتار من الشاطئ. ‎وتُقام الحديقة على مساحة 2700 متر مربع وتتسع لما يصل إلى 500 شخص وتأخذ شكل الشعار الجديد لمدينة دبي. ‎وقال أحمد بن الشيبة صاحب المشروع «فكرة تصميم اللعبة جت (جاءت) من أول شي قاعدتنا إنّه نكون دائما الأحسن والأفضل والأكبر.

فسويت (أجريت) بحث عرفت شو أكبر واحدة في العالم. قلت خليني أسوي شي أكبر منها. قلت ما بدي أسويها بشكل عام قلت أسويها ليها معنى.» ‎وأضاف «أنا إماراتي وأفتخر إني إماراتي. قلت خليني أثبت وجودي كإماراتي بأني أسوي أكبر واحدة في العالم على شكل لوجو (شعار) دبي.»

‎ويرى زوار الحديقة فيها متنفسا للكبار والصغار على السواء لممارسة السباحة والتسلق في الحديقة العائمة المقامة بأسلوب غابة للألعاب الرياضية وممارسة تمارين رياضية أثناء اللعب. ‎وقال زائر يدعى كرم هاني أبو نعاس «أحلى شي باللعبة روح التحدي. يعني بتفوت. بتفوتوا كجروب (كمجموعة) أنتم سوا وبتشوفوا من بيخلص أول.

ومسارات فيه عدة مسارات.. حوالي في تسع مسارات وكل مسار بيأخذ وقت. بيأخذ مجهود.. بترجع بتعيد بتنزل وبتطلع.» ‎وأضاف زائر آخر يدعى أحمد صفوان «أول شي بتشوفها من بعيد بتفكرها لعبه أولاد صغار بس تفوت صراحة بتنصدم إنّه يعني بدك القوة حتى يكملوا الصراحة.» ‎وتُضاف هذه الحديقة إلى قائمة طويلة من المشروعات التي تحطم أرقاما قياسية والفريدة من نوعها في دبي.

‎فدبي فيها أطول مبنى في العالم وهو برج خليفة وأول مبنى إداري مُقام بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم وأول مشروع للمنازل العائمة في العالم كل منها عبارة عن فيلا من ثلاثة طوابق أحدها تحت الماء يطل على مناظر طبيعية من الشعب المرجانية.

‎وافتُتحت الحديقة المائية العائمة في وقت سابق من شهر سبتمبر أيلول وهي متاحة لأي شخص يتجاوز عمره ثماني سنوات.

‎وارتداء سترة النجاة إلزامي أثناء التواجد في الحديقة المائية كما يُشترط أن يكون الزوار من القادرين على السباحة.