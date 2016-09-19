فيلم (لا لا لاند) يفوز بجائزة مهرجان تورونتو السينمائي

– September 19, 2016

تورونتو-(رويترز) – فاز فيلم ( لا لا لاند) وهو من نوع الدراما الموسيقية الكوميدية الذي يتناول أفراح وآلام السعي لتحقيق الأحلام في هوليوود بجائزة مهرجان تورنتو السينمائي في دورته الحادية والأربعين. وأصبح الفيلم مرشحا للمنافسة على جائزة أوسكار أحسن فيلم بعد حصوله على جائزة اختيار الجمهور. وكانت أفلام حصلت على جائزة مهرجان تورونتو مثل (المليونير المتشرد) و(12 عاما من العبودية) قدحصلت على جائزة أوسكار أحسن فيلم مما يجعل المهرجان مؤشرا عن الأفلام التي قد تفوز بجائزة الأوسكار. ويروي الفيلم قصة عازف بيانو جاز مكافح يدعى سيباستيان يقع في حب ميا وهي ممثلة طموحة في لوس أنجليس في العصر الحديث. ويحاول سيباستيان جذب اهتمام الناس من الشباب والكبار لموسيقىالجاز التقليدية بينما تأمل ميا أن تنال فرصة عمل بالتمثيل من خلال أحد الاختبارات التي أجرتها من أجل هذا الغرض في نهاية المطاف. ويلعب دور البطولة في الفيلم ريان جاسلينج وإيما ستون. وأخرج الفيلم المخرج والكاتب الشاب داميان شازيل الذي يبلغ من العمر 31 عاما والذي أخرج فيلم (ويبلاش) في 2014 والذي فاز بثلاث جوائزأوسكار. وقال شازيل الذي لم يكن من بين الحضور في بيان قُرأ خلال الحفل «عمل هذا الفيلم كان حلما وأصبح حقيقة … إن روؤية هذه الصلة بين الفيلم وجمهور تورونتو شيئ يثلج الصدر.» وشهد المهرجان عرض أكثر من 400 فيلم. ويعد المهرجان منصة لعرض أفلام خلال موسم مهرجانات سينمائية يختتم بمهرجان الأوسكار.