‎دراسة:تراجع الرغبة الجنسية لدى الرجال في فصل الشتاء

– September 19, 2016

لندن – (رويترز) : أظهرت دراسة علمية محدودة أن التعرض للضوء الساطع يمكن أن يزيد مستويات هرمون الذكورة (التستوستيرون) ومن ثم يؤدي إلى درجة أكبر من الإشباع الجنسي عند الرجال الذين تتراجع الرغبة لديهم. ووجد علماء في جامعة سيينا في إيطاليا أن استخدام صندوق ضوئي -على غرار ذلك الذي يستخدم في مكافحة الاضطراب العاطفي الموسمي- بشكل منتظم في الصباح الباكر ساعد في زيادة مستوياتهرمون التستوستيرون عند الرجال وحسن من حياتهم الجنسية. وقال أندريا فاجيوليني الأستاذ الجامعي الذي قاد الدراسة وعرضها في مؤتمر الكلية الأوروبية لعلم الأدوية النفسية والعصبية في فيينا اليوم الاثنين إن العلاج قد يكون مفيدا خلال أشهر الشتاء التي يقل فيهاالضوء في نصف الكرة الشمالي. وأضاف «زيادة مستوى التستوستيرون يفسر درجة الإشباع الجنسي الأعلى… في نصف الكرة الشمالي يتراجع إفراز الجسم من التستوستيرون تلقائيا من نوفمبر حتى أبريل ثم يرتفع باطراد خلال الربيعوالصيف ليبلغ ذروته في أكتوبر.»

وتتأثر بتراجع الرغبة الجنسية أعداد كبيرة من الرجال بعد سن الأربعين وتشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى 25 في المئة من الرجال يبلغون عن هذه المشكلة.

وأجرى فاجيوليني وفريقه الدراسة على 38 رجلا شخصت إصابتهم باضطرابات تراجع الرغبة الجنسية. وقسم الباحثون الرجال إلى مجموعتين وفروا لإحداها علاجا بصندوق ضوئي يشع ضوءا ساطعا بينماتم تعديل الصندوق الضوئي الذي استخدم مع المجموعة الثانية ليصدر ضوءا أقل.وقال فاجيوليني «وجدنا اختلافات غير قليلة.» وأضاف «قبل العلاج سجلت درجة الإشباع الجنسي في المتوسط في المجموعتين نحو اثنين من عشرة. لكن بعد العلاج سجلت المجموعة التي تعرضت للضوء الساطع درجة إشباع جنسي بلغت نحو 6.3 في المئة. على النقيض فإن المجموعة التي تعرضت لضوء أقل سجلت درجة إشباع بلغت نحو 2.7 بعد العلاج.»