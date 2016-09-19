العبادي وممثل كردستان يبحثان في نيويورك ملفات النازحين ومعركة الموصل والبيشمركة

– September 19, 2016

نفي روسي إيراني مشترك لغلق مركز للرباعية في بغداد

موسكو – بيروت – نيويورك – الزمان

يجتمع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في نيويورك برفقة وفد يضم ممثل اقليم كردستان فؤاد حسين الى اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة في وقت قريب غيرمحدد مع الرئيس الامريكي باراك اوباما وزعماء اخرين ،حيث يتم بحث ملف النازحين ومعركة الموصل ودعم القوات العراقية وقوات البيشمركة وملفات اخرى. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي على صفحته الرسمية في فيسبوك أن العبادي وصل الى نيويورك. فيما نفت ايران وروسيا امس الانباء الي روجت لغلق مركز التنسيق الرباعي للدول المتحالفة لقتال تنظيم داعش في العراق .وصفت الخارجية الروسية الاثنين 19 سبتمبر/أيلول الأنباء التي تحدثت عن إغلاق مركز مكافحة الإرهاب الإعلامي المشترك في بغداد ، بأنها تضليل واضح.وقالت الخارجية الروسية إن حديث بعض وسائل الإعلام عن إغلاق المركز الذي تشارك فيه روسيا والعراق وإيران وسورية، لا يعدو عن كونه تزييف للحقائق ولا علاقة له بالواقع السائد على الأرض. ونوه الخارجية بأن هذه الشائعات نشر الالتباس والارتباك بين أصدقائنا وبذر الشكوك حول الدور الملتحم للمشاركة الروسية في نشاط المركز.وذكرت الوزارة أن وكالة الأنباء الإيرانية «NINA» نفت صحة الخبر أيضا.وشددت الخارجية الروسية على أن مركز بغداد الإعلامي يواصل العمل ويبقى وسيلة هامة في التعاون التطبيقي مع الأطراف الأخرى في الكفاح ضد داعش وقد أكد جميع الشركاء في المركز اهتمامهم في توطيد وتدعيم هذا التعاون. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن خبر إغلاق المركز نشر على الإنترنت في موقع «بغداد بوست» تحت عنوان «الموت المفاجئ لتحالف الشر بين موسكو – طهران – دمشق – بغداد».

وزعم الموقع بأن نشاط المركز أوقف بما في ذلك تبادل المعلومات الخاصة بمكافحة الإرهاب.