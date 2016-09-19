مصدر في حماس لـ (الزمان): زيارة هنية لقطر تمهد لعلاقات عربية أوسع 

– September 19, 2016

القاهرة – مصطفى عمارة

كشف شراحبيل ابو معاذ احد كوادر حركة حماس فى تصريحات خاصة للزمان ان وصول اسماعيل هنية والمرشح لقيادة حركة حماس خلفا لخالد مشعل الى قطر سوف يمهد لعودة العلاقات حماس مع عدد من العواصم العربية التى كانت مغلقة من قبل امام حركة حماس وفتح اتهم شرحبيل السلطة الفلسطينية وحركة حماس بعرقلة المصالحة موضحا ان المشكلة الاساسية فى المصالحة اختلاف البرنامج السياسي بين فتح وحماس فالسلطة الفلسطينية وحركة فتح تعترف باسرائيل فى حدود 48 اما حماس فهى تعترف بها وحتى يتم حل هذا الخلاف عرضنا على ابو مازن تشكيل حكومة تكنوقراط تقدم خدمات للمواطنين ولكن ابو مازن يصر على ان تعترف حركة حماس والحكومة الفلسطينية المشكلة بأتفاقية اوسلو وهو ما ترفضة حماس. فى السياق ذاته كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في القاهرة للزمان ان مصر تلوح لابو مازن بورقة التقارب مع حماس لاجباره على عودة محمد دحلان الى حركة فتح . من جهته اكد د/ عبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق ان مصر تريد قطع الطريق على المحاولات القطرية لرفض المصالحة مع دحلان والمضي قدما فى التقارب مع الحركة باعتبار ان عودة دحلان والطيور المهاجرة من فتح سيعرقل تطبيع العلاقات بين الضفة وغزة وعودة المياه الى مجاريها مع حماس.

واضاف طارق فهمي الخبير بالشئون الاسرائيلية ان مصر لا تمانع فى دخول اطراف اخري على خط المصالحة كقطر اذا كان ذلك يصب فى صالح القضية الفلسطينية .

ونفي فهمي الانباء التى ترددت عن مساعي عربية لاستبدال ابو مازن مؤكدا ان ذلك من باب الشائعات التى تستهدف الوقيعة مع الفلسطينيين وهو الامر الذي اكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ابو زيد والذي كشف فى حديثه لوسائل الاعلام الفلسطينية ان اسرائيل تحاول اشاعة انباء سعي مصر لاستبدال ابو مازن لاحداث وقيعة بين السلطة الفلسطينية ومصر .