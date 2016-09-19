 بريطانيا واستراليا تعلنان مشاركتهما في الضربات والأسد:غارة التحالف عدوان أميركي سافر

– September 19, 2016

الجيش السوري ينهي وقف إطلاق النار من جانب واحد

موسكو – لندن – دمشق – الزمان

اعلن الجيش السوري انتهاء الهدنة والعودة للقتال من جانب واحد . وايدت روسيا ضمنيا القرار السوري . من جهتها

أعلنت بريطانيا الاثنين أنها شاركت في ضربات جوية قادتها الولايات المتحدة في سوريا هذا الأسبوع قالت روسيا إنها أسفرت عن مقتل جنود سوريين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان «نستطيع أن نؤكد أن بريطانيا شاركت في الضربة الجوية التي نفذها التحالف مؤخرا في سوريا… يوم السبت ونحن نتعاون بالكامل في التحقيق الذي يجريه التحالف.»

وأضافت «لا يمكن أن تتعمد بريطانيا استهداف وحدات الجيش السوري.» وأحجمت عن مزيد من التعقيب. وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت إن طائرات أمريكية قتلت أكثر من 60 جنديا سوريا في أربع ضربات جوية باستخدام طائرتين من طراز إف-16 واثنتين من طراز إيه-10 من جهة العراق. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصدر عسكري قوله إن طائرات أمريكية قتلت ما لا يقل عن 90 جنديا سوريا في الضربات على مدينة دير الزور في شرق سوريا. وتحقق الولايات المتحدة في الأمر لكن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال لشبكة (سي.إن.إن) أمس الأحد إن ما حدث «شيء مروع… نعترف به جميعا ونأسف له.» كما شاركت استراليا في الضربات وقدمت وزارة الدفاع الاسترالية تعازيها لأسر الجنود السوريين الذين قتلوا أو أصيبوا في الواقعة

من جانبه وصف الرئيس السوري بشار الاسد الاثنين الغارات التي استهدفت مواقع للجيش في شرق البلاد بـ»العدوان الاميركي السافر» متهما واشنطن بدعم تنظيم داعش . وقال خلال استقباله وفداً ايرانياً «كلما تمكنت الدولة السورية من تحقيق تقدم ملموس سواء على الصعيد الميداني او على صعيد المصالحات الوطنية يزداد دعم الدول المعادية لسوريا للتنظيمات الارهابية» .

لافتاالى ان «اخر مثال على ذلك كان العدوان الاميركي السافر على احد مواقع الجيش السوري فى دير الزور لمصلحة تنظيم داعش». فيما قالت وزارة الدفاع الروسية الاثنين إنها ترى أنه «لا معنى» لالتزام القوات الحكومية السورية بوقف إطلاق النار من جانب واحد بينما تتعرض للهجوم من متشددين لا يمكن للولايات المتحدة كبح جماحهم.

وقال اللفتنانت جنرال سيرجي رودسكوي وهو مسؤول كبير في وزارة الدفاع في إفادة مقتضبة «ما زال الجنود السوريون والمواطنون المسالمون يموتون. والسبب في هذا هو عدم تمتع الولايات المتحدة بأي نفوذمؤثر على المعارضة السورية وعدم درايتها بالوضع الحقيقي على الأرض.

«وفي ضوء عدم التزام المتشددين ببنود وقف إطلاق النار فإننا نعتبر أن التزام القوات الحكومية السورية به من جانب واحد لا معنى له.»

وأضافت الوزارة أن مراقبيها على الأرض سجلوا 53 انتهاكا لوقف إطلاق النار في سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقالت إن هناك معلومات عن اندماج وحدات من المعارضة السورية المعتدلة مع»جماعات إرهابية» واستعدادها لشن هجمات بالاشتراك معها.