صرف 28 الف استاذ منذ الانقلاب الفاشل في تركيا

– September 19, 2016

انقرة-(أ ف ب) – اعلن نائب رئيس الوزراء الاثنين ان حوالى 28 الف استاذ صرفوا من وظائفهم في تركيا للاشتباه بعلاقتهم بالمتمردين الاكراد او حركة الداعية فتح الله غولن المتهم بانه وراء الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو.

وقال نائب رئيس الوزراء نور الدين جانكلي خلال مؤتمر صحافي في انقرة نقله التلفزيون التركي انه من اصل 850 الف استاذ في تركيا “صرف 27715 وعلق 9465 عن العمل بصورة مؤقتة واعيد 455 الى وظائفهم”.

وصباحا بدأ اكثر من 18 مليون تلميذ تركي العام الدراسي بعد الانقلاب الفاشل الذي ادى الى مقتل اكثر من 270 شخصا واصابة الفين.

وتسلم التلاميذ في اليوم الدراسي الأول، بحسب ما ذكر صحافي في وكالة فرانس برس، كراسة “تخليدا لذكرى الشهداء”، تتحدث عن “انتصار الديموقراطية في 15 تموز/يوليو”. وأعدت الوثيقة أجهزة وزارة التربية التركية.

ولدى دخولهم الصفوف، وقف التلامذة “دقيقة صمت في ذكرى الشهداء” و”رفعوا الصلوات” من أجلهم، بتوجيهات من الوزارة.