العثور على عبوات ناسفة جديدة في نيوجيرسي

– September 19, 2016

نيران أمريكية صديقة تقتل ثمانية شرطيين أفغان

واشنطن – مرسي ابو طوق

قندهار (أفغانستان) – (أ ف ب)

قتل ثمانية شرطيين افغان على الاقل في ضربة جوية أميركية كانت تستهدف مجموعة من المتمردين في جنوب افغانستان، على ما اكد مسؤولون محليون لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين.والحادث الذي وقع الاحد في ولاية أروزغان هو على ما يبدو الأول من نوعه منذ توسيع تفويض العسكريين الأميركيين المنتشرين في هذا البلد ضمن مهمة حلف شمال الأطلسي في حزيران/يونيو.

وقال قائد شرطة أروزغان رحيم الله خان في اتصال هاتفي أجرته معه فرانس برس إن «الضربة الأولى قتلت أحد الشرطيين وفيما كان الآخرون يسعفونه، قتلت ضربة ثانية سبعة منهم».

وقال أحد الشرطيين الذين نجوا من غارة المروحية محمد صديق إنهم كانوا «يخوضون قتالا عن مسافة قريبة» مع عناصر من طالبان حين تم استهدافهم. فيما اعلنت الشرطة الاميركية العثور على عدة عبوات ناسفة يدوية الصنع انفجرت واحدة منها خلال محاولة تفكيكها في نيوجيرسي (شرق) بالقرب من نيويورك بينما يواصل مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بيآي) تحقيقاته حول الاعتداءات التي شهدتها البلاد في نهاية الاسبوع. ويثير اكتشاف العبوات الجديدة القلق خصوصا وان مدينة اليزابيث التي عثر فيها على الطرد المشبوه قريبة جدا من مطار نيوآرك المطار الثاني في نيويورك وان الطرد عثر عليه في محطة تنطلق منها القطاراتباتجاه هذا المطار. ولا ترى السلطات في الوقت الحالي اي دليل على وجود تنسيق بين الاعتداءات او محاولات الاعتداءات المختلفة. الا ان وقوعها خلال 24 ساعة يعيد الجدل حول قضايا الامن القومي الى الواجهة في حملةالانتخابات الرئاسية بين الديموقراطية هيلاري كلينتون والجمهوري دونالد ترامب. وكانت نيويورك التي تستضيف الاثنين الجمعية العامة السنوية للامم المتحدة الاكثر تاثرا فقد شهدت مساء السبت انفجار عبوة في حي تشلسي مما اوقع 29 جريحا. وفي وقت مبكر السبت في نيوجيرسي، انفجرت عبوة يدوية الصنع دون ان توقع ضحايا في مدينة سيسايد بارك بالقرب من ميدان سباق شارك فيه مئات العدائين لكنه بدا متاخرا. اخيرا في مينيسوتا (شمال)، اصاب رجل في ال22 قالت وسائل الاعلام انه اميركي من اصل صومالي تسعة اشخاص بجروح طعنا مساء السبت قبل ان يقتل برصاص الشرطة في مركز للتسوق في مدينةسانت كلاود. وهذا الاعتداء الوحيد الذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية حتى الان.

– سلسل من العبوات الناسفة –

اوردت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين في قوى الامن الاحد ان القنبلة التي انفجرت في نيويورك والاخرى التي عثر عليها في مكان قريب وفككتها الشرطة كانتا مصنوعتين من طنجرة للضغط موصولةبهاتف نقال وانوار مستخدمة في زينة عيد الميلاد ومادة متفجرة محشوة بقطع معدنية. اوقفت السلطات الاميركية مساء الاحد خمسة مشتبه بهم في اطار التحقيق حول الاعتداء في حي تشلسي في نيويورك السبت مما يسلط الضوء مجددا على المخاطر الامنية مع دنو موعد الاستحقاق الرئاسي. واوردت عدة وسائل اعلام محلية عمليات التوقيف نقلا عن مصادر في الشرطة وذلك قبل افتتاح اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة الاثنين.

ًورفض متحدث باسم الشرطة اتصلت به وكالة فرانس برس التعليق على الموضوع واحال الى مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) الذي لم يؤكد عمليات التوقيف.

وقالت وسائل الاعلام المحلية ان المشتبه بهم الخمسة اوقفوا على متن عربة كانت تسير في شارع في جنوب نيويورك.

يسعى المحققون الى تحديد الجهة التي تقف وراء تفجير عبوة مساء السبت في حي تشلسي في نيويورك الذي اوقع 29 جريحا اصاباتهم طفيفة.

وعثرت السلطات الاميركية على عدة عبوات مشبوهة داخل حقيبة ظهر رميت في سلة للمهملات في نيوجيرسي انفجرت احداها بينما كان خبراء المتفجرات يعالجونها، حسبما افادت وسائل الاعلام ورئيس البلديةالاثنين.

وصرح رئيس بلدية اليزابيث كريس بولويدج لشبكة سي ان ان «الرجل الالي كان يتفحص احدى العبوات وقطع سلكا مما ادى الى انفجارها»، وذلك بعد ان عثر رجلان على حقيبة الظهر في وقت متاخر الاحدوابلغا السلطات بعد ان لاحظا «اسلاكا وانبوبا» فيها.