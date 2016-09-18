عشر حقائق: تأخير تحرير الموصل مفيد أم مضر ؟
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فاتح عبد السلام
لو أن التحالف الدولي بمشاركة بعض القوات العراقية شن هجوماً قوياً لاستعادة الموصل في الشهور الستة الاولى من احتلالها من تنظيم داعش هل كان ذلك لصالح الموصل والعراق أم إن النتائج ستغدو عكسية ؟
هذا السؤال تردد كثيراً من دون اجابات وافية ، ولا أزعم انني أجد في هذه السطور ما يفي بالاجابة ،لكن هناك عدداً من المعطيات التي باتت حقائق في سياق احتلال داعش للموصل ومن ثم مرحلة تحريرها .
أولاً ، أهمية معركة الموصل تأتي من كونها المعركة الكبيرة الاخيرة ضد التنظيم وهذا يعني نهايته العسكرية في العراق.
ثانياً ، إنّ نسق التحرك الامريكي والدولي ضد التنظيم في العراق عبر القصف الجوي وضخ المستشارين والسلاح لم يكن له أثر عند احتلال الموصل وبعده بأسابيع ،وان الهبة الدولية حدثت حين اتجه التنظيم الارهابي الدولي لمهاجمة اقليم كردستان العراق .
ثالثاً، طول الفترة كشف أوراق اللاعبين الصغار والكبار حول الموصل ليست بوصفها مدينة عراقية وانما لاعب اقليمي مستقبلي يحتمل المراهنات الرابحة .
رابعاً ، الموصل غفت طويلاً وغفلت عما يدور حولها وفيها ، وكانت شدة الضربة نوعاً من علاجات الصحوة التي تحتاجها المدينة لتستعيد ذاكرتها التي حاولت زحوف التلويث تغييبها .
خامساً، تنظيف الموصل وبلداتها الريفية من اقضية ونواح وقصبات من تنظيم تغلغل وترسخ منذ نسخته القاعدية كان يحتاج الى مدة طويلة نسبياً من الملاحقة وتدمير الاهداف الخاصة بالتنظيم .
سادساً، التنظيم استند في قوته التي وظفها في استقبال قوات محدودة عبر سوريا في احداث صدمة الرعب والسقوط على الخلايا النائمة والوجوه المقنعة ، ولو حدثت استعادة الموصل عسكرياً قبل أن تكشف تلك الوجوه عن نفسها وتطمئن للعمل العلني لكل الكرة أعيدت مرة أخرى من خلال تفخيخ المدينة من الداخل مادياً ومعنوياً كما حصل طوال سبع سنوات في الأقل قبل حزيران عام ألفين وأربعة عشر .
سابعاً، احتلال الموصل كشف حقيقة فشل بغداد في بناء جيش وطني ، وكشف الخطب الزائفة والشعارات الانتخابية التافهة.
ثامناً، الدروس الصعبة تحتاج محناً كبيرة ، والموصليون هم الأجدر بفهم الدرس ،حتى لو كانت مؤامرة محلية اقليمية دولية في تسهيل دخول داعش لاطفاء تمرد شعبي وسرقة روح الحرية والاصلاح .
تاسعاً ، طول مدة احتلال الموصل عامل تخلف تعليمي وثقافي وتنموي ، وسبب في دمار نفسي للنسيج الاجتماعي عبر البقاء في المدينة أم النزوح عنها ، وهذه النتيجة المدمرة لا تعني حسابات الدول الكبرى حين تضع الخطط العسكرية وسقوفها الزمنية لتحرير مدينة فيها مليونا نسمة .
عاشراً، الموصل ستكون غيرها بعد التحرير وان نهضتها ستكون صعبة وتحتاج الى ترسيمات وخطط اقتصادية وبيئية وسياسية وادارية جديدة ، ولا أظن أن العقلية الحاكمة في بغداد تصلح لهذه المهمة أو تعيها أصلاً.
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لندن