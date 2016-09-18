عشر حقائق: تأخير تحرير الموصل مفيد أم مضر ؟

– September 18, 2016

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فاتح عبد السلام

لو‭ ‬أن‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بمشاركة‭ ‬بعض‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬شن‭ ‬هجوماً‭ ‬قوياً‭ ‬لاستعادة‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬الشهور‭ ‬الستة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬احتلالها‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬هل‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬لصالح‭ ‬الموصل‭ ‬والعراق‭ ‬أم‭ ‬إن‭ ‬النتائج‭ ‬ستغدو‭ ‬عكسية‭ ‬؟‭ ‬

هذا‭ ‬السؤال‭ ‬تردد‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اجابات‭ ‬وافية‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬أزعم‭ ‬انني‭ ‬أجد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬السطور‭ ‬ما‭ ‬يفي‭ ‬بالاجابة‭ ‬،لكن‭ ‬هناك‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المعطيات‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬حقائق‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬احتلال‭ ‬داعش‭ ‬للموصل‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬مرحلة‭ ‬تحريرها‭ .‬

أولاً‭ ‬،‭ ‬أهمية‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬كونها‭ ‬المعركة‭ ‬الكبيرة‭ ‬الاخيرة‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬نهايته‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

ثانياً‭ ‬،‭ ‬إنّ‭ ‬نسق‭ ‬التحرك‭ ‬الامريكي‭ ‬والدولي‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬عبر‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬وضخ‭ ‬المستشارين‭ ‬والسلاح‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬عند‭ ‬احتلال‭ ‬الموصل‭ ‬وبعده‭ ‬بأسابيع‭ ‬،وان‭ ‬الهبة‭ ‬الدولية‭ ‬حدثت‭ ‬حين‭ ‬اتجه‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬الدولي‭ ‬لمهاجمة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ .‬

ثالثاً،‭ ‬طول‭ ‬الفترة‭ ‬كشف‭ ‬أوراق‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار‭ ‬والكبار‭ ‬حول‭ ‬الموصل‭ ‬ليست‭ ‬بوصفها‭ ‬مدينة‭ ‬عراقية‭ ‬وانما‭ ‬لاعب‭ ‬اقليمي‭ ‬مستقبلي‭ ‬يحتمل‭ ‬المراهنات‭ ‬الرابحة‭ .‬

رابعاً‭ ‬،‭ ‬الموصل‭ ‬غفت‭ ‬طويلاً‭ ‬وغفلت‭ ‬عما‭ ‬يدور‭ ‬حولها‭ ‬وفيها‭ ‬،‭ ‬وكانت‭ ‬شدة‭ ‬الضربة‭ ‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬علاجات‭ ‬الصحوة‭ ‬التي‭ ‬تحتاجها‭ ‬المدينة‭ ‬لتستعيد‭ ‬ذاكرتها‭ ‬التي‭ ‬حاولت‭ ‬زحوف‭ ‬التلويث‭ ‬تغييبها‭ .‬

خامساً،‭ ‬تنظيف‭ ‬الموصل‭ ‬وبلداتها‭ ‬الريفية‭ ‬من‭ ‬اقضية‭ ‬ونواح‭ ‬وقصبات‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬تغلغل‭ ‬وترسخ‭ ‬منذ‭ ‬نسخته‭ ‬القاعدية‭ ‬كان‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬نسبياً‭ ‬من‭ ‬الملاحقة‭ ‬وتدمير‭ ‬الاهداف‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتنظيم‭ . ‬

سادساً،‭ ‬التنظيم‭ ‬استند‭ ‬في‭ ‬قوته‭ ‬التي‭ ‬وظفها‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬قوات‭ ‬محدودة‭ ‬عبر‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬احداث‭ ‬صدمة‭ ‬الرعب‭ ‬والسقوط‭ ‬على‭ ‬الخلايا‭ ‬النائمة‭ ‬والوجوه‭ ‬المقنعة‭ ‬،‭ ‬ولو‭ ‬حدثت‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل‭ ‬عسكرياً‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تكشف‭ ‬تلك‭ ‬الوجوه‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬وتطمئن‭ ‬للعمل‭ ‬العلني‭ ‬لكل‭ ‬الكرة‭ ‬أعيدت‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفخيخ‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬مادياً‭ ‬ومعنوياً‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬طوال‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬الأقل‭ ‬قبل‭ ‬حزيران‭ ‬عام‭ ‬ألفين‭ ‬وأربعة‭ ‬عشر‭ .‬

سابعاً،‭ ‬احتلال‭ ‬الموصل‭ ‬كشف‭ ‬حقيقة‭ ‬فشل‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬جيش‭ ‬وطني‭ ‬،‭ ‬وكشف‭ ‬الخطب‭ ‬الزائفة‭ ‬والشعارات‭ ‬الانتخابية‭ ‬التافهة‭.‬

ثامناً،‭ ‬الدروس‭ ‬الصعبة‭ ‬تحتاج‭ ‬محناً‭ ‬كبيرة‭ ‬،‭ ‬والموصليون‭ ‬هم‭ ‬الأجدر‭ ‬بفهم‭ ‬الدرس‭ ‬،حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬مؤامرة‭ ‬محلية‭ ‬اقليمية‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬دخول‭ ‬داعش‭ ‬لاطفاء‭ ‬تمرد‭ ‬شعبي‭ ‬وسرقة‭ ‬روح‭ ‬الحرية‭ ‬والاصلاح‭ .‬

تاسعاً‭ ‬،‭ ‬طول‭ ‬مدة‭ ‬احتلال‭ ‬الموصل‭ ‬عامل‭ ‬تخلف‭ ‬تعليمي‭ ‬وثقافي‭ ‬وتنموي‭ ‬،‭ ‬وسبب‭ ‬في‭ ‬دمار‭ ‬نفسي‭ ‬للنسيج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عبر‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬أم‭ ‬النزوح‭ ‬عنها‭ ‬،‭ ‬وهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬المدمرة‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬حسابات‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬حين‭ ‬تضع‭ ‬الخطط‭ ‬العسكرية‭ ‬وسقوفها‭ ‬الزمنية‭ ‬لتحرير‭ ‬مدينة‭ ‬فيها‭ ‬مليونا‭ ‬نسمة‭ ‬‭.‬

عاشراً،‭ ‬الموصل‭ ‬ستكون‭ ‬غيرها‭ ‬بعد‭ ‬التحرير‭ ‬وان‭ ‬نهضتها‭ ‬ستكون‭ ‬صعبة‭ ‬وتحتاج‭ ‬الى‭ ‬ترسيمات‭ ‬وخطط‭ ‬اقتصادية‭ ‬وبيئية‭ ‬وسياسية‭ ‬وادارية‭ ‬جديدة‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬أظن‭ ‬أن‭ ‬العقلية‭ ‬الحاكمة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬تصلح‭ ‬لهذه‭ ‬المهمة‭ ‬أو‭ ‬تعيها‭ ‬أصلاً‭.‬

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لندن